Questions raciales, genre: les choix compliqués des traducteurs littéraires

Quel genre grammatical utilise un protagoniste qui se sent homme et femme à la fois? Par quoi remplacer les mots devenus inacceptables pour qualifier un personnage noir? Traduire de la littérature requiert des choix compliqués sur des questions sensibles.

Les lecteurs du roman "Aminata", du Canadien Lawrence Hill, qui a été republié en poche cette semaine aux éditions Folio, le liront peut-être en petits caractères: en anglais, il s'appelait à l'origine "The Book of Negroes".

Ce récit du destin d'une Africaine envoyée vers les champs de coton de Caroline du Sud reprenait le nom d'un registre de 1783 recensant quelque 3.000 esclaves. Et l'adaptation en série de 2015, diffusée sur la 1ère, réseau télévisé de l'Outremer français, conservait ce titre.

Mais pas le livre hors du Canada anglophone, ni dans les autres langues. Aux États-Unis, il s'appelle "Someone Knows My Name", le titre original utilisant un mot considéré comme insultant pour les personnes noires.

La traductrice canadienne Carole Noël indique à l'AFP que le titre "Aminata", pour elle et les éditeurs de la première édition en français en 2012, "s'est imposé" et qu'il "reflète parfaitement le contenu du roman", davantage que le registre établi pour la traite des esclaves.

"Le passage où il est question de ce registre est d'ailleurs plutôt bref", ajoute-t-elle.

- Volte-face -

L'auteur a validé ce titre français. Il avait en revanche désapprouvé celui, plus long, de l'édition américaine. En 2008, il avait publié une tribune dans le quotidien britannique The Guardian pour déplorer une volte-face de son éditeur à New York, qui avait initialement assuré que le titre serait conservé.

Dans la version originale, "negro" - devenu très péjoratif en raison de sa connotation raciste - apparaît plus de 200 fois, la narratrice se l'appropriant. Dans "Aminata", il n'est traduit par son équivalent français qu'une quinzaine de fois; les autres, c'est "Noir".

D'autres mots sont aussi difficiles à faire passer d'une langue à l'autre.

Ainsi le quotidien Le Monde expliquait-il en janvier que pour "Brown girls", le titre anglais d'un roman de l'Américaine d'origine philippine Daphne Palasi Andreades, la traductrice et l'éditrice françaises ont fait appel à une angliciste franco-ivoirienne, Maboula Soumahoro, pour trouver le terme le plus juste. Dans "Les Filles comme nous" (éditions Les Escales), l'expression est devenue "filles à la peau brune".

Dans "L'Honneur de tous les miens" (éditions Faubourg Marigny, 2022), roman sur l'assimilation forcée des autochtones de l'Est américain au XIXe siècle, pour traduire "Native" dans une note de l'autrice en fin d'ouvrage, on lit "Amérindiens". Ce mot, banni chez les francophones du Canada en raison de sa connotation colonialiste, reste le mieux compris en France.

- "Même longueur d'ondes" -

Autre sujet délicat: le risque d'attribuer à un protagoniste un genre dans lequel il ne se reconnaît pas, l'anglais ne nécessitant pas de préciser son genre à la première personne du singulier, contrairement au français.

C'est tout l'enjeu d'un livre paru vendredi, "Le Médecin de Cape Town" (éditions L'Olivier), où l'Américaine E.J. Levy romance la vie d'un personnage historique, le Dr James Barry. Né fille, ce médecin britannique avait adopté une apparence masculine à un siècle, le XIXe, où les femmes étaient au mieux infirmières ou sages-femmes.

La narration, à la première personne, passe du féminin, pour raconter l'enfance et l'adolescence, au masculin, une fois que le protagoniste endosse un costume d'homme.

"Ça s'est imposé de manière très naturelle dès le début de la traduction puisque le narrateur dit qu'ayant eu le choix, il a décidé d'être un homme. J'ai tout de même consulté l'autrice pour être sûre que nous étions sur la même longueur d'ondes. Et elle était complètement d'accord", raconte à l'AFP la traductrice, Céline Leroy.

Aux États-Unis, en 2019, le livre avait suscité une polémique quand, avant sa parution, la romancière avait qualifié le Dr Parry d'"héroïne" plutôt que de "héros".

La traductrice française a gardé ses distances avec ce débat. "Le soufflé est retombé et, quand le livre est sorti deux ans et demi plus tard, personne n'a rien eu à y redire", souligne-t-elle.