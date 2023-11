Qui sont les quatre finalistes du prix Goncourt ?

Qu’est-ce que le prix Goncourt ?

Depuis 1903, le prix récompense chaque année, au début du mois de novembre, une œuvre littéraire francophone, publiée par un éditeur francophone.

Considéré comme le plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt garanti à son auteur un grand succès. Symboliquement, celui-ci recevra un chèque d’une valeur de 10 euros, mais il sera avant tout récompensé par l'assurance de doper ses ventes lors des deux derniers mois de l'année. En moyenne, un prix Goncourt se vend aux alentours de 400 000 exemplaires.

Le Goncourt est attribué au terme de trois sélections, quinze candidats figurent sur la liste avant la première, ils sont ensuite huit, puis quatre pour le vote final.

Qui sont les quatre finalistes de cette année ?

Neige Sinno, avec "Triste tigre" (éditions POL)

Neige Sinno, gagnante du prix Femina 2023 et finalsites du prix Goncourt Editions POL

Neige Sinno est très peu connue jusque-là. Vivant au Mexique, cette autrice de 46 ans a déjà raflé le prix Femina, ainsi que deux prix de la rentrée littéraire remis par des médias français, le quotidien Le Monde et le magazine Les Inrockuptibles.

Son roman “Triste tigre” est une réflexion sur les viols répétés qu'a imposés à l'autrice son beau-père dans son enfance, les conséquences sur sa vie et les questions que posent ces crimes pour lesquels le violeur a été condamné.

"J’ai voulu y croire, j’ai voulu rêver que le royaume de la littérature m’accueillerait comme n’importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge, mais même à travers l’art, on ne peut pas sortir vainqueur de l’abjection", écrit Neige Sinno au début du premier chapitre.

Jean-Baptiste Andrea, avec “Veiller sur elle” (éditions L'Iconoclaste)

Jean-Baptiste Andrea au forum Fnac Livres 2017 Image libre de droit

Ancien scénariste et réalisateur, Jean-Baptiste Andrea écrit son premier roman publié en 2017, après avoir écrit et réalisé plusieurs films tels que "Dead End" (2003), "Big Nothing" (2006), ou encore "La Confrérie des larmes" (2013).

Son quatrième roman, “Veiller sur elle”, sorti en 2023, a déjà obtenu le prix du roman FNAC. Il y dépeint une histoire d’amour, dans l’Italie de l’entre-deux-guerres.

Éric Reinhardt, avec "Sarah, Susanne et l'écrivain" (éditions Gallimard)

Eric Reinhardt, finaliste pour le prix Goncourt 2023 Editions Gallimard

Ce romancier de 58 ans s’est bâti un lectorat fidèle. Il reçoit le prix Renaudot des lycéens 2014 pour "L'Amour et les Forêts", un roman qui connait un grand succès et qui est adapté au théâtre, puis au cinéma, avec Virginie Efira dans le rôle principal. Chevalier des Arts et des Lettres, Éric Reinhardt a reçu en 2012 un Globe de cristal d’honneur pour l’ensemble de son œuvre, une récompense de l’excellence française dans l’art et la culture, décernée par la presse. En plus d’être écrivain, il est éditeur de livres d’art.

Son roman "Sarah, Susanne et l'écrivain" fait le portrait d’une femme qui cherche à être à sa juste place, avec une forme originale de dialogue entre un auteur et une femme transformée en double de fiction.

Gaspard Koenig, avec “Humus” (éditions de L'Observatoire)

Gaspard Koenig, finaliste pour le prix Goncourt 2023 Image libre de droit

Philosophe, essayiste, romancier et homme politique, Gaspard Koenig a également enseigné à l’université. Auteur de plusieurs romans et essais, il obtient le prix le prix Jean-Freustié 2005. Son roman "Kidnapping", publié en 2016, est adapté en 2019 par Emmanuel Bourdieu dans le téléfilm "La Forêt d'argent" pour Arte.

Son dernier roman, “Humus”, suit les tourments d'étudiants en agronomie pour l'avenir de notre planète.

Parmi six journalistes littéraires interrogés par le magazine Livres Hebdo pour connaître leur pronostic, une voit Neige Sinno remporter ce Goncourt, tandis que deux parient sur Jean-Baptiste Andrea, et trois sont convaincus que c'est l'année d'Éric Reinhardt.