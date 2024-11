Rachida Dati annonce un label pour "soutenir" et "valoriser" les discothèques

French Minister of Culture and Heritage La ministre de la Culture et du Patrimoine, Rachida Dati, annonce à Paris un label pour certaines discothèques, le 29 novembre 2024.

Un label "Club culture" identifiera désormais les discothèques qui "soutiennent activement la création artistique et les DJs" et oeuvrent dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels, a annoncé vendredi la ministre de la Culture.

"C'est important que nous ayons cette reconnaissance", a déclaré Rachida Dati lors d'un discours au club Mazette, dans le 12e arrondissement de Paris, aux côtés du président du Syndicat professionnel Culture nuit, Aurélien Antonini.

"Ce label apporte du soutien, du rayonnement, de l'attractivité et de la protection", a-t-elle fait valoir, ajoutant que, si "les critères précis" concernant cette appellation devaient encore être définis, elle allait permettre aux clubs d'être reconnus "comme des +acteurs culturels+ à part entière".

Cette initiative doit également "valoriser le rôle essentiel des clubs dans la découverte artistique", a-t-elle souligné.

Pour obtenir ce label, ces établissements devront remplir un certain nombre de critères, liés notamment à l'accessibilité des publics ou à la parité dans la programmation.

Décerné pour une durée de trois ans, il permettra aux lieux retenus d'afficher l'appellation "Clubs Culture - lieux d'expression artistique et de fête".

Ils seront recensés dans un annuaire en ligne, accessible sur le site du ministère de la Culture.