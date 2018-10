Radios et chaînes TV rendent hommage à Aznavour

Chaînes de télévision et radios changent leur programmation afin de rendre hommage à Charles Aznavour, décédé dans la nuit de dimanche à lundi à 94 ans.

- Télévision -

France 2 proposera lundi à 21h00 "Aznavour, un documentaire écrit par Marie Drucker et à 22h40 Nagui lui consacrera un "Taratata" spécial.

France 5 rediffusera lundi soir à 20H20 un entretien de l'artiste avec Claire Chazal datant d'octobre 2017, dans l'émission "Entrée Libre".

TV5Monde programme lundi à 18h50 une rediffusion de "L'invité" avec le chanteur qui fêtait alors ses 90 ans.

Avec plus de 60 films à son compteur, Charles Aznavour était aussi un acteur de talent. TV5Monde diffusera jeudi l'un des films incontournables dans lesquels il a joué: "Un taxi pour Tobrouk" de Denys de La Patellière.

La chaîne de variétés Melody prévoit une programmation "100% Aznavour" le week-end prochain.

- Radio -

France Inter lui rend lundi hommage dans toutes ses émissions. De 20H00 à 22H00, une "Soirée spéciale" sera animée par Didier Varrod qui recevra des invités et diffusera des extraits d'entretiens que Charles Aznavour a accordés à France Inter comme dans "Boomerang" d'Augustin Trapenard, "La Bande Originale" de Nagui, "La librairie francophone" d'Emmanuel Khérad, "Radioscopie" de Jacques Chancel... Et de minuit à 5h00, "Nuit spéciale" avec la rediffusion du feuilleton des Médias francophones publics " Aznavour ... Sur ma vie" datant de 2003.

France Culture entamera la rediffusion d'entretiens du chanteur dans "A voix nue" d'Hélène Hazera, de 20h à 20h30 du lundi 1er au vendredi 5 octobre.

Mardi, l'artiste sera également évoqué dans "les matins de France Culture" à 8h40 et dans l'émission "La Grande Table" de 12h02 à 12h30 avec notamment Claude Lesmesle, parolier et Robert Belleret, journaliste et écrivain, biographe d'Aznavour.

Sur RTL, Marc-Olivier Fogiel animera lundi soir une édition spéciale dédiée à l'artiste, jusqu'à 20h00, où il recueillera les témoignages notamment de François Hollande, Françoise Nyssen,Michel Sardou, etc.

L'émission "Laissez-vous tenter" qui devait être consacrée à Mylène Farmer mardi lui sera consacrée de 9h00 à 9H30.

Mardi, Laurent Ruquier lui rendra hommage dans les Grosses têtes de 16h00 à 18h00.

Sur Europe 1, de 9h00 à 11h00, Wendy Bouchard lui consacrera la seconde heure de son émission.

A 14h00, Christophe Hondelatte diffusera un récit inédit sur l'enfance et les débuts sur scène de Charles Aznavour.

Nostalgie lui rendra hommage mardi de 8h00 à 9h00 dans la matinale "les Matins qui chantent" où seront programmés ses plus grandes chansons ainsi que des extraits d'une interview donnée par l'artiste mardi dernier à Nicolas Gaspard de Nostalgie Belgique.