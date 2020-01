Rage Against the Machine se réunira au festival Coachella en 2020

Plus de deux décennies après que Rage Against the Machine a étrenné la scène de Coachella, le groupe de rap metal va se reformer en 2020 et sera la tête d'affiche de la nouvelle édition du célèbre festival californien.

Ces rockeurs, immenses stars des années 1990 connues pour leur vision rebelle très marquée à gauche et leur musique débordante d'énergie, joueront les 10 et 17 avril dans le désert californien.

Après huit ans de pause, c'est la première réunion de Rage Against the Machine, qui avait participé à la première édition de Coachella en 1999, aux côtés notamment de Beck ou Moby.

Les autres grands noms de cette année sont le chanteur de R&B Frank Ocean, le rappeur Travis Scott et la chanteuse Lana Del Rey.

Lil Nas X, sensation de l'année 2019 avec son tube de rap/country "Old Town Road", sera également de la partie.

La très en vogue chanteuse française Aya Nakamura fait également partie de la programmation du prestigieux festival californien. "Ca pète" s'est-elle félicitée sur Twitter en relayant l'affiche de Coachella.

L'interprète de "Djadja" et "Pookie", avec les autres français à l'affiche cette année (le groupe L'Impératrice et le producteur électro SebastiAn), succèdent ainsi à Jain, Christine and the Queens ou Daft Punk, autres français invités à Coachella.

Le duo de rappeurs PNL avait aussi été invité à participer au mythique festival californien en 2017 mais n'avait pu s'y rendre faute de visa américain.