Rasoulof en Iran, Serebrennikov en Russie: le cinéma comme sport de combat

L'Iranien Mohammad Rasoulof, le Russe Kirill Serebrennikov : ces deux cinéastes empêchés de travailler en toute liberté dans leur pays prouvent, chacun dans son genre et avec brio, que le cinéma reste un sport de combat.

"Le Diable n'existe pas" et "La Fièvre de Petrov" sortent tous deux en salles mercredi, au terme d'une course d'obstacles. Car les deux réalisateurs partagent un point commun : avoir vu leurs films encensés dans les plus grands festivals mondiaux, sans pouvoir quitter leur pays pour les présenter.

- Le diable de Rasoulof

Pour Mohamed Rasoulof, la consécration remonte à 2020, avec l'Ours d'Or, la plus haute récompense à Berlin, décernée au "Diable n'existe pas", réflexion brillante sur le libre arbitre et le devoir de désobéir. Un couronnement auquel le réalisateur aujourd'hui âgé de 49 ans, a assisté depuis l'Iran.

Interdit de sortie du territoire, il avait été condamné l'année précédente à un an de prison pour "propagande contre le système", après son film "Un homme intègre". Après son prix à Berlin, la justice iranienne l'a sommé de se présenter pour purger sa peine, ce qu'il n'a pas fait.

Pour échapper à la censure, le réalisateur avait d'abord projeté de tourner des courts-métrages, moins contrôlés que les longs - même si ceux de Rasoulof ne sortent de toute façon pas dans son pays.

Et pour pouvoir se rendre sur les lieux de tournages, il dû se rendre méconnaissable et faire circuler de faux scénarios, s'est parfois résolu à se faire remplacer... Mais il raconte aussi qu'un jour, un policier l'ayant reconnu a posé son doigt sur sa bouche pour faire comprendre qu'il ne le dénoncerait pas.

Des conditions de tournage extrêmes que personne n'imaginerait en découvrant la mécanique implacable de ces quatre histoires de désobéissance ou de résignation autour d'un même thème, la peine de mort (246 exécutions en 2020 en Iran selon Amnesty International), vue du coté des bourreaux comme des familles des victimes.

Chacune des quatre paraboles "est basée sur ma propre expérience", a déclaré le réalisateur lors d'un entretien vidéo diffusé par la Berlinale. "La meilleure définition de la liberté aujourd'hui, c'est la capacité des individus à prendre leurs propres décisions (...) Je me suis souvent demandé ce que ça représentait pour quelqu'un de dire non à un régime autoritaire", avait-il ajouté.

"La vie est rendue bien plus difficile en disant non", mais "il y a une part de beauté dans le fait de dire non".

- La fièvre de Serebrennikov

Kirill Serebrennikov, lui aussi, a été privé de tapis rouge. Son film, "la Fièvre de Petrov", était en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Le réalisateur, auquel les autorité ont interdit de quitter la Russie, n'a pas pu venir le défendre.

Longue déambulation alcoolisée d'un homme dans une ville en proie à une épidémie de grippe, le film jette un regard cru sur la violence de la société contemporaine et évoque avec plus de douceur l'enfance du personnage, abordée dans des séquences en noir et blanc, teintées de kitsch soviétique.

Pendant le tournage de "Peter's flu", Serebrennikov était en procès pour détournement de fonds publics --au terme duquel il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis avec interdiction de sortir son pays-- et devait passer ses journées dans un tribunal moscovite.

Pour ses défenseurs il ne fait aucun doute que Serebrennikov paye le prix de ses créations osées, son soutien aux LGBT+ et sa critique de l'autoritarisme dans un pays au régime de plus en plus réactionnaire.

On tournait "tôt le matin, toutes les nuits", avant et après les audiences au tribunal, a expliqué le réalisateur à l'AFP par visio lors du Festival de Cannes. Cette "période folle pour moi est devenue une période folle pour" toute l'équipe du film.

Evincé en février 2021 du centre Gogol, le théâtre qu'il dirigeait depuis 2012, par la mairie de Moscou, ce bourreau de travail ne multiplie pas moins les projets artistiques prestigieux, notamment des opéras, en travaillant depuis chez lui, par visioconférence.