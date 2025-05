Rave-party illégale: "très peu de personnes encore sur le site" (préfecture)

Le site de la rave-party illégale organisée depuis mercredi soir dans le Lot se vidait dimanche en début de soirée de ses participants, avec "très peu de personnes" encore présentes sur place selon la préfecture, trois personnes ayant été interpellées.

"Actuellement il y a très peu de personnes qui restent encore sur le site", a affirmé la préfète du Lot, Claire Raulin, lors d'un point de situation aux alentours de 18h00, déplorant de "très nombreux dégâts" et annonçant maintenir des "contrôles systématiques" sur véhicules et piétons en partance.

La procureure de la République de Cahors, Clara Ribeiro, a de son côté fait état de trois interpellations, "deux pour de la détention de stupéfiants et une un peu plus grave pour des faits de rébellion et de violences" au cours de la manifestation.

"Sur un rassemblement de 10.000 personnes, nous avons eu trois gardes à vue, ce qui est quand même très peu, il n'y a pas eu de débordement, ce qui démontre quand même qu'il y a eu un contrôle et une maîtrise de la situation, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir", a souligné M. Ribeiro.

Elle a cependant relevé des "comportements très à risque" des participants avec "énormément de prises de toxiques", mais les gens n'ont "pas débordé" et ont même été "extrêmement respectueux vis-à-vis des pompiers", a noté la procureure.

Elle a en revanche affirmé condamner "gravement le comportement des organisateurs qui ont clairement mis en danger près de 10.000 personnes et ont amené l'Etat à prendre en charge la sécurité".

"Mon travail est maintenant de les identifier, de pouvoir les poursuivre pour l'ensemble des infractions qui vont être relevées", a-t-elle précisé.

"Le parquet sera dans la mesure du possible intransigeant et il y aura une tolérance zéro, ça c'est une certitude", a-t-elle souligné, rappelant que si une manifestation illégale n'est passible que d'une contravention, les dégradations et nuisances peuvent être des délits.

Concernant le matériel de sonorisation de l'évènement qui a provoqué de nombreuses nuisances jusqu'à plusieurs kilomètres du lieu de la fête techno, "on est en train de s'organiser pour procéder à des saisies que ce soit sur la route ou sur site mais je n'en dirai pas plus pour le moment", a ajouté Mme Ribeiro.

Quelque 10.000 personnes se sont progressivement rassemblées depuis mercredi soir sur des terrains agricoles situés sur les communes de Montvalent et de Rocamadour (Lot) pour participer à cette rave-party illégale qui s'est déroulée sans incident notable mais a nécessité, selon la préfecture, la mobilisation de quelque 400 personnels (agents de l'Etat dont forces de l'ordre mais aussi personnels de la sécurité civile et pompiers).

Sur le plan sanitaire, l'évènement a donné lieu à "quelques transports sanitaires vers les hôpitaux pour des traumatismes sans gravité" et environ 240 personnes ont été "prises en charge sur site par les premiers secours", selon la même source.

La préfecture et le parquet doivent dresser lundi un bilan global de l'évènement.