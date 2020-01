Record de fréquentation pour la Nuit de la lecture

Plus de 650.000 personnes ont participé samedi à la quatrième édition de la Nuit de la lecture, marquant ainsi un nouveau record de fréquentation de cette manifestation qui célèbre la lecture, s'est félicité lundi le ministère de la Culture.

"Pour sa 4e édition, placée sous le signe des +Partages+, le samedi 18 janvier 2020, la Nuit de la lecture a confirmé son succès populaire, mobilisant plus de 650.000 participants de tous âges et fédérant plus de 6.000 événements en France et dans une trentaine de pays à travers le monde", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lectures à voix haute, en musique, spectacles et quiz littéraires, chasses au trésor et rencontres avec des auteurs étaient au programme de cette édition placée sous le parrainage de la comédienne et réalisatrice Zabou Breitman.

Depuis sa création, en 2017, la Nuit de la lecture entend célébrer, "partout et pour tous", le plaisir de lire. L'an dernier, environ 450.000 personnes avaient participé à cet événement entièrement gratuit.

La Nuit de la lecture mobilise traditionnellement des bibliothèques, des librairies ainsi que des établissements scolaires, hôpitaux, centres pénitentiaires, musées, centres culturels, lieux de spectacles, maisons d'écrivains, Instituts français...

Grâce au réseau des Alliances françaises et des lycées français à l'étranger, des Nuits de la lecture ont eu lieu cette année dans une trentaine de pays dont, pour la première fois, le Japon (à Tokyo), le Kazakhstan (à Almaty) et le Niger (à Niamey).