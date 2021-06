Régionales: soutien de Weber, Darroussin et Ken Loach à Autain

Le cinéaste britannique Ken Loach ainsi que les acteurs français Jacques Weber et Jean-Pierre Darroussin ont apporté leur soutien à Clémentine Autain, candidate LFI-PCF aux régionales en Ile-de-France, dans des messages vidéos ou écrits dévoilés sur Twitter.

"J'ai lu que Clémentine porte un programme de changement radical qui fait des droits et des besoins de la population sa priorité. En tant qu'ami et que socialiste, je lui apporte mon soutien", écrit le réalisateur à la fibre sociale Ken Loach dans un message posté sur Twitter par la candidate, évoquant un "besoin de représentants politiques qui mettent au premier plan les intérêts des gens ordinaires".

Dans une vidéo, Jacques Weber estime de son côté que "le vote peut encore faire exister la gauche fortement et je vous incite tous très fort à voter Clémentine Autain qui peut réunir toutes les voix de gauche sur notre région", dit-il. "Elle quand elle parle, je la comprends, elle reste simple et j'entends un programme, je n'entends pas des discours vides et creux pleins de tintamarre", ajoute-t-il.

Plus sobrement, Jean-Pierre Darroussin explique dans une autre vidéo: "pour ces élections régionales, j'ai bien envie de voter pour Clémentine Autain en Ile-de-France et donc de voter Sophia Chikirou à Paris, voilà".

L'actrice Ariane Ascaride était par ailleurs venue la soutenir lors de la soirée de lancement de sa campagne électorale en février.

Plus récemment, l'actrice Romane Bohringer a participé dimanche à son meeting à Montreuil.

Clémentine Autain, fille du chanteur et sympathisant de l'extrême gauche Yvan Dautain et de la comédienne Dominique Laffin, est créditée de 10% à 12% des voix selon les sondages, au coude à coude avec les deux autres listes de gauche, de Julien Bayou (EELV) et Audrey Pulvar (soutenue par le PS), loin derrière la présidente sortante Valérie Pécresse (ex-LR), créditée d'environ 34% des voix et Jordan Bardella (RN), autour de 17%. Le candidat de la majorité présidentielle Laurent Saint-Martin est crédité d'environ 15% des voix.