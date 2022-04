Reims, rendez-vous des amoureux de polars pour le festival du film policier

Le nouveau festival Reims Polar, successeur du festival du film policier de Beaune, tient à partir de mardi sa première édition physique, avec une cinquantaine de longs-métrages.

Le festival se tenait l'an dernier en ligne en raison de la pandémie, et avait remis son grand prix à "La Loi de Téhéran", du réalisateur iranien Saeed Roustaee.

Cette année, dix films sont en compétition. Parmi eux: "Rhino", sur l'ascension d'un jeune délinquant, du cinéaste ukrainien Oleh Sentsov, qui a passé cinq ans en détention en Russie pour avoir protesté contre l'annexion de la Crimée par Moscou, et se bat aujourd'hui, armes à la main, pour défendre son pays.

Un film français ("Entre la vie et la mort" avec Antonio de la Torre et Marine Vacht, signé Giordano Gederlini) fera l'ouverture mardi soir et côtoie en compétition des films venus aussi bien de Chine, du Kazakhstan que de Russie ou de Lituanie.

"Le festival va permettre de découvrir 50 films, signés par des cinéastes de 20 nationalités", a déclaré à l'AFP son président, Bruno Barde, également à la barre du festival du film américain de Deauville et du film fantastique de Gérardmer.

Au total, il a visionné avec ses équipes 180 films candidats, pour une sélection montrant "une maturité cinématographique et une forme de retour au cinéma classique, qui dit les choses, mais les dit avec la mise en scène".

Le jury de la compétition est présidé par l'acteur français Niels Arestrup, césarisé notamment pour deux films de Jacques Audiard qui empruntent au genre, "Un Prophète" et "De battre mon cœur s'est arrêté".

"Policier ou non, un film est surtout une vision d'un scénariste, d'un metteur en scène, interprété par des acteurs. Quand j'ai fait des films considérés comme des polars, je ne m'en suis pas vraiment aperçu", a expliqué l'acteur à l'AFP.

D'une manière générale, "ce qui m'intéresse à chaque fois dans les films, c'est que ça parle de notre humanité difficile, complexe, étrange, qui part dans tous les sens", a-t-il poursuivi.

Le festival rendra plusieurs hommages, notamment au réalisateur américain Walter Hill ("48 heures", "Les guerriers de la nuit") et à l'acteur français Vincent Lindon, qui tiendront des conférences gratuites.