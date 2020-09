"Remember Me": une "love story" senior entre Hollywood et Paris

Comédie romantique de la rentrée, "Remember Me" de l'Espagnol Martin Rosete, "love story" sans pathos entre deux septuagénaires sur fond d'Alzheimer, réunit la Française Caroline Silhol et Bruce Dern, l'une des stars d'Hollywood, prix d'interprétation à Cannes pour "Nebraska" d'Alexander Payne.

Critique de théâtre à la retraite, Claude (Bruce Dern) découvre que Lily (Caroline Silhol), célèbre actrice française avec qui il a entretenu une liaison torride trente ans plus tôt, a été admise en Californie dans un établissement spécialisé dans la maladie d'Alzheimer.

Claude se met en tête de la reconquérir et de lui faire retrouver la mémoire. Pour cela, il se fait admettre dans le même service, en mimant des troubles cognitifs.

Servie par un scénario faisant passer sans cesse du rire aux larmes, cette histoire d'amour atypique entre deux personnes d'un âge avancé, a été tournée aux Etats-Unis et en Espagne.

"J'ai eu la chair de poule en lisant le script. J'avais déjà eu l'occasion de jouer un personnage atteint d'Alzheimer au théâtre. On ne peut rester indifférent à l'histoire d'un homme qui a conservé toutes ces années un tel amour pour une femme", confie à l'AFP Caroline Silhol dirigée par les plus grands réalisateurs et metteurs en scène depuis 1974, dont Jean-Pierre Mocky, Alain Resnais, François Truffaut et Henri Verneuil.

"Avec +Remember Me+, j'aimerais faire comprendre que la pratique artistique est importante pour les malades d'Alzheimer, comme me l'ont expliqué les médecins en préparant ce rôle", dit encore Caroline Silhol.

"Jouer avec Bruce Dern a été un enchantement. Il a été très attentionné et entre deux scènes, il nous racontait les dernières histoires d'Hollywood!", raconte-t-elle.

Pour la première fois dans le rôle d'un amoureux transi dans "Remember Me", l'acteur américain qui a eu 84 ans en juin, était jusqu'ici abonné aux rôles de "salopards" : "Comme je suis le seul acteur qui ait jamais tué John Wayne dans un film (NDLR: +Les Cowboys+ de Will Andersen en 1972), les producteurs m'ont étiqueté comme un méchant...", a-t-il raconté dans Libération il y a quelques années.

Révélé par Alfred Hitchcock en 1964 dans "Pas de Printemps pour Marnie", Bruce Dern a été aussi à l'affiche de "Gastby le magnifique" de Jack Clayton et de "Django Unchained" de Quentin Tarantino, parmi près de 150 films.