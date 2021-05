Renaissance de "Fantask" en revue des "cultures pop autrement"

Fantask, à l'origine une revue de BD née en 1969 dans la mouvance des super-héros, renaît jeudi en format mook, mi-revue mi-livre, dédié aux "cultures pop autrement" avec pour premier numéro une réflexion sur "la tentation du mal".

"Pourquoi les méchants nous fascinent-ils autant ?", interroge la couverture de Fantask, nouveau produit éditorial de Dargaud, distribué à au moins 15.000 exemplaires dans les librairies et kiosques en France, Suisse et Belgique.

Sur plus de 250 pages, la revue semestrielle décortique la question du mal dans la culture pop sous toutes ses formes -- littérature, cinéma, bande dessinée, série TV, art et philosophie -- et selon quatre angles: le diable, les nazis, les tueurs en série et "le mal dans tous ses états".

"Avec les spectaculaires progrès réalisés en matière d'effets spéciaux, la pop culture a effectué un véritable hold-up sur le marché du divertissement ... Mais que sait-on de ceux qui ont créé et imaginé ces univers ?", questionne Rodolphe Lachat, directeur de la publication, dans un édito.

Se présentant comme "un lieu de réflexion, de conversation, d'érudition, sur tous les aspects de la culture populaire par ceux qui la font", Fantask s'éloigne de sa formule originelle.

En 1969, la revue de bande dessinée avait introduit l'univers de certains super héros américains alors inconnus dans l'Hexagone (Les quatre fantastiques, Spider-man ou Le surfeur d'argent) avant d'être censurée.

En 2001, le revue avait effectué un retour de courte durée faute de trouver son public.

Pour sa troisième renaissance, Fantask entend perdurer.

Le numéro 2 sera consacré à la vie sexuelle des héros "de Tintin à Superman, en passant par Saint Seiya et Game of Thrones" et le numéro 3 étudiera "les liens compliqués et féconds entre complotisme et culture pop", annonce d'ores et déjà Rodolphe Lachat.