Renaissance de "La Noire" la mythique collection de romans noirs

La mythique collection de romans noirs de Gallimard "La Noire" qui a publié entre 1992 et 2005 les plus grands noms du genre (Chester Himes, James Crumley, Cormac McCarthy, Raymond Chandler...) ressuscite jeudi après une "pause" de quatorze ans.

Trois titres, présentés sous une élégante couverture noire et des intérieurs soignés, sont disponibles à l'occasion de cette renaissance.

"Clin d'oeil à l'incontournable collection Blanche de Gallimard, La Noire a pour vocation d'accueillir ces romans dits +noirs+ destinés à un lectorat plus éclectique, préoccupé d'une esthétique avant de l'être d'une thématique", explique Antoine Gallimard, le patron de la célèbre maison d'édition.

La collection est animée par les deux responsables de la Série noire (une autre mythique collection de Gallimard), Stéfanie Delestrée (en charge du domaine français) et Marie-Caroline Aubert (ancienne directrice de la collection étrangère des éditions du Masque et de la collection Seuil/policiers) qui s'occupe du domaine étranger.

La Noire publiera, "avec exigence et parcimonie" selon Antoine Gallimard, trois à cinq titres par an. Marie-Caroline Aubert, éditrice a la chevelure rousse flamboyante est arrivée à La Noire avec des auteurs qui lui font confiance depuis ses débuts dans l'édition.

Parmi les premiers titres de la collection les amateurs retrouveront ainsi l'Américain Ron Rash (avec "Un silence brutal", traduit par Isabelle Reinharez), écrivain considéré comme l'un des plus grands auteurs américains contemporains et dont Marie-Caroline Aubert fut la première à publier les oeuvres en français.

"Ron Rash c'est absolument l'exemple, l'incarnation, la matérialisation sous forme de livre du propos de La Noire", affirme à l'AFP Marie-Caroline Aubert.

"Quand j'ai publié Ron Rash la première fois c'était au Masque - qui était une collection bien plan-plan. Quand j'ai lu son bouquin je me suis dit: +Je ne peux pas laisser filer cet auteur, ce serait une faute professionnelle+, heureusement il y avait un meurtre dans le roman et j'ai pu le publier", dit-elle dans un sourire.

- Des traductions soignées -

Deux écrivains disparus, l'Américain William Gay (également découvert par Marie-Caroline Aubert) et Hervé Prudon (choisi par Stéfanie Delestré) ont l'honneur d'inaugurer la nouvelle collection avec respectivement "Stoneburner" (traduit par Jean-Paul Gratias), roman posthume de l'écrivain considéré aux États-Unis comme le maître du "Southern Gothic" et "Nadine Mouque", paru initialement en 1995 et qui paraît pour la première fois avec des dessins inédits d'Hervé Prudon.

Comme c'est le cas pour Gallmeister, un éditeur qui ne publie que des auteurs américains, les traductions des romanciers américains de La Noire veulent être particulièrement soignées. "Comme Rash a commencé par faire de la poésie, il me fallait quelqu'un qui épouse la sonorité et le rythme de ses phrases", explique Marie-Caroline Aubert. L'éditrice assure que quand Ron Rash entend ses textes lus en français "il les reconnaît" à cause de "la musique du texte".

"Le choix d'un bon traducteur est indispensable", dit-elle.

"Il n'y a qu'un seul endroit pour Ron Rash et William Gay c'est La Noire", affirme Marie-Caroline Aubert qui aurait aimé pouvoir convaincre des auteurs comme Chris Offutt (chez Gallmeister) ou Donald Ray Pollock (chez Albin Michel).

"C'est assez difficile de nos jours de trouver des auteurs de cette qualité", souligne-t-elle. "Il n'y en a plus assez pour tout le monde de ce niveau là", mais, ajoute-t-elle, il existe un "joli fonds pas encore totalement exploité" chez Gallimard.

Un roman noir, explique-t-elle, est "un roman sans enquête policière, il se caractérise d'abord par son style, le travail d'écriture et une frontière poreuse" avec le polar ou le western.

"Le noir, soutient de son côté Antoine Gallimard, résiste par son absence de règles et par l'humour, aux nombreuses tentatives de le définir".

La collection proposera aux lecteurs "un échantillon de ce que le roman noir offre de plus réjouissant, singulier, envoûtant et dérangeant", soutient encore l'éditeur.

La première Noire avait été lancée en 1992 par Patrick Raynal et avait disparu après son départ de Gallimard en 2005. Le catalogue compte 136 titres.