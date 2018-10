Rencontre avec Nancy Ajram, star de la pop libanaise

Une voix unique et un style toujours aussi extravagant. Ce 19 octobre, dans la mythique salle du Grand Rex à Paris, Nancy Ajram a envoûté la foule.



Plusieurs fois nommée meilleure artiste de l'année au Moyen-Orient, avec des millions d'albums vendus, la chanteuse libanaise s'est imposée comme une des plus grandes voix de la pop libanaise. Une voix, qui lui a permis de franchir les portes de son pays et de s'exporter à travers le monde :



La musique arabe est très importante. Tout le monde aime la musique arabe, même les artistes que ne chantent pas en arabe, adorent le rythme, les chansons et le style arabes. Nancy Ajram, chanteuse de pop libanaise

A Paris, elle lançait sa nouvelle tournée. Une ville et une culture avec lesquelles l'artiste a un lien particulier :



On aime beaucoup la France ma famille et moi. Nous sommes dans notre deuxième pays, nous venons souvent. La France a beaucoup d'influence sur le Liban. Nancy Ajram, chanteuse de pop libanaise

Récemment, la star de la chanson libanaise annonçait être enceinte sur le réseau social Instagram. Elle a pourtant décidé de maintenir les dates de sa tournée. Car pour elle, la grossesse ne représente pas une contrainte, bien au contraire : "La femme enceinte doit rester active. Mon médecin me dit toujours qu'une femme enceinte n'est pas une femme malade (...) Je suis contente de faire des concerts, de voyager et de continuer mon travail, peut-être jusqu'au huitième mois."



Pas un fardeau donc et un programme chargé pour la chanteuse. Elle sera en concert à Londres dès ce 20 octobre avant d'entamer une tournée aux Etats-Unis le 3 novembre. Et surtout, elle prévoit d'enregistrer un nouvel album dans les prochains mois.