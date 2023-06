Rendez-vous manqué: les concerts de Mylène Farmer annulés à cause des émeutes

Des fans "dégoutés" et "en colère": les deux concerts de la superstar Mylène Farmer, qui prévoyait de faire son retour au Stade de France après des années d'absence, ont été annulés par les autorités vendredi, sur fond de violences après la mort du jeune Nahel.

L'annonce a été faite en milieu d'après-midi par la préfecture de Seine-Saint-Denis, quelques heures avant le premier spectacle.

Selon une source policière, cette annulation a été décidée à la demande des élus du département. Les violences urbaines ont été importantes en Seine-Saint-Denis, où "quasiment toutes les communes" ont été touchées, a indiqué une source policière à l'AFP.

Jointe par l'AFP, l'attachée de presse de la chanteuse aux plus de 35 millions de disques vendus a dans un premier temps indiqué ne pas avoir été informée de la décision, avant de confirmer l'information: "Nous travaillions sur les modalités qui vous seront communiquées ultérieurement", a-t-elle poursuivi.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates: "Ils ont fait annuler le concert de Mylène Farmer... Vous savez que cette dame on la voit JAMAIS là c'était un retour. C'est incroyable ce qu'il se passe", a tweeté @sticktalk___.

@JulienSunrise s'est dit "dégouté et dépité". Pour d'autres, c'est la colère qui domine. Depuis quelques jours, les abords du stade étaient pris d'assaut par les fans, certains n'hésitant pas à camper afin de s'assurer les meilleures places vendredi et samedi.

Madonna française

"C'est très triste, je viens d'envoyer un message à Mylène et son équipe. Tant d'efforts ruinés...", a même tweeté le chanteur Michel Polnareff.

Parfois qualifiée de "Madonna française", Mylène Farmer, 61 ans, est une chanteuse admirée de millions de fans et icône au sein de la communauté gay.

Bien que discrète dans les médias, cette figure de la pop culture, connue pour ses shows grandioses à travers l'Europe et jusqu'en Russie, jouit d'une renommée internationale.

Ses concerts au Stade de France vendredi et samedi devaient avoir lieu quatre ans après sa résidence à La Défense Arena et dix ans après sa dernière tournée baptisée "Timeless".

La diva interpelle bien au-delà de la pop. En 2016, le rappeur Damso confiait sur MCE TV rêver d'une collaboration avec elle: "Ca serait cool. Me mettre moi dans l'univers de Mylène Farmer et Mylène Farmer dans le mien".

Celle dont certains des plus grands succès, "Libertine", "Sans contrefaçon" ou "California", ont rencontré leur public via des clips considérés comme de véritables petits films, a collaboré avec des cinéastes et photographes de renom: Peter Lindbergh, Abel Ferrara, Luc Besson...

En 2018, la chanteuse à la crinière rousse a rejoint le casting du film d'horreur "Ghostland", récompensé au Festival du film fantastique de Gérardmer.

Quatre ans plus tard, elle était membre du jury du Festival de Cannes, plus grand festival de cinéma au monde, sous la houlette de l'Américain Spike Lee.

Violences, pillages et destructions agitent de nombreuses villes françaises depuis le décès mardi de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier.

A l'issue d'un deuxième comité interministériel de crise en deux jours, le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des 40.000 policiers et gendarmes mobilisés dans la nuit de jeudi à vendredi, dont des unités d'intervention d'élite.

Il a annoncé des "moyens supplémentaires" sur le terrain ces prochaines nuits. Des blindés de la gendarmerie seront déployés, selon la Première ministre Elisabeth Borne.

