A Rennes, une exposition se penche sur la vie du bourreau Anatole Deibler

"Exécuteur des hautes oeuvres de la République", le bourreau Anatole Deibler (1863-1939) fait l'objet d'une exposition à Rennes, ville où il est né, qui permet de découvrir la vie de ce bourgeois qui a participé à près de 400 condamnations.

Tirée du roman graphique sorti fin septembre "Dans la peau du bourreau" (éditions locus solus), l'exposition se tient dans la majestueuse salle des pas perdus du Parlement de Bretagne qui abrite le pouvoir judiciaire. A travers des illustrations et des récits imaginaires à la première personne, elle dresse le portrait d'un homme "qui cherchait à vivre normalement sauf que son métier lui imposait une vie particulière", explique le scénariste auteur Olivier Keraval.

Né en Bretagne, Anatole Deibler, dont les grands-pères maternels et paternels et son père étaient bourreaux, n'a pu échapper à son destin. Etre bourreau était "quasiment dynastique, il n'a pas pu dire non", glisse l'illustrateur Luc Monnerais. La veille de sa première exécution à Alger, il achète un carnet où il décrira scrupuleusement chaque guillotinage.

"Je voulais éviter l'écueil (de dessiner) un personnage inquiétant ou malfaisant car en fait c'était Monsieur tout le monde", explique M. Monnerais. De fait, Anatole Deibler, qui a eu deux enfants, avait les goûts semblables aux bourgeois parisiens de son époque, appréciant la cuisine, le vélo, les débuts du cinéma ou découvrant avec joie l'exposition universelle de Paris de 1900.

"Star de son vivant", la presse populaire faisant ses choux gras des exécutions. Deibler "était épié dans ses moindres déplacements: dès qu'il y avait une exécution, les journalistes étaient présents pour relater l'événement et tenter d'avoir son avis", relate M. Keraval.

"L'exécuteur des hautes oeuvres de la République", selon l'intitulé exact de sa charge, a actionné le couperet de figures de la IIIe République comme les anarchistes Ravachol et Vaillant ou des membres de la bande à Bonnot.

Deibler "se méfiait complètement des journalistes et de la presse qui, pour lui, ne cherchaient que le sensationnalisme et le côté spectaculaire des exécutions quand lui rêvait d'une justice et des exécutions plus discrètes". Ainsi, Deibler, également surnommé "l'homme aux 400 têtes", militait "pour que les exécutions aient lieu dans les prisons et non devant", note M. Keraval.

Visible jusqu'au 4 novembre, "Dans la peau du bourreau" est complétée par des panneaux explicatifs retraçant le long combat pour l'abolition de la peine de mort en France.