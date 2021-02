A Rennes, une librairie coopérative s'ancre dans le quotidien d'un quartier populaire

Une librairie peut-elle être viable dans un quartier excentré et populaire ? Depuis septembre, "L'Etabli des mots" à Rennes mise sur le modèle coopératif pour se développer et s'ancrer dans la vie du Blosne.

"C'était une habitude dans nos têtes de penser qu'une librairie était forcément en centre-ville", explique Benjamin Roux, président de "L'Établi des mots". "On voulait que ce soit la librairie des habitants et que les gens soient investis dans les décisions, les choix des livres..."

Avec dans le chapeau, un acronyme peu connu: une SCIC, société coopérative d'intérêt collectif.

Ce type de structure, qui existe depuis 2001 en France où il en existe désormais un millier (santé, agriculture, énergie...), permet à des personnes ou des associations qui ne sont pas salariées d'intégrer le capital. Le ticket d'entrée est volontairement bas: 20 euros.

Emmanuelle, 53 ans, récemment arrivée dans la capitale bretonne après avoir quitté l'Ile-de-France, "ignorait totalement qu'une librairie pouvait avoir la structure d'une coopérative" et a décidé de s'acquitter d'une part sociale après être allée chercher un roman. Cette conseillère en insertion au chômage prend plaisir à comprendre "le fonctionnement d'une librairie et découvre la richesse d'un quartier", participant à une journée de peinture des locaux ou donnant un coup de main pour les réassorts.

Sur les présentoirs, à côté de l'incontournable prix Goncourt, figurent en bonne place les ouvrages d'Alain Damasio, Cédric Herrou ou Lilian Thuram tout comme celui sur des "punchlines" de rap. En revanche, pas de beaux livres de photos à plus de 30 euros ni de rayon théâtre ou poésie, marché de niche.

"On veut proposer des livres accessibles à tous, comme des collections à deux ou cinq euros", glisse Nadège Lucas, 45 ans, future salariée lorsque "L'Établi des mots" migrera dans des locaux plus grands au printemps, toujours dans le même quartier, dans un bâtiment dédié à l'économie sociale et solidaire.

L'idée forte portée par les "coopérateurs" est d'attirer de nouveaux publics, en dépoussiérant l'image de la librairie, comme l'utilisation d'un triporteur pour "aller à la rencontre des gens dans le quartier, au marché du samedi ou en bas des tours", glisse M. Roux.

- usagers et clients associés -

Coté organisation: une assemblée générale, un comité de coordination de dix personnes et trois commissions pour la communication, l'animation et le local. Avec un budget annuel de 235.000 euros, la librairie a démarré essentiellement grâce à l'emprunt bancaire, tout en bénéficiant aussi d'aides (Etat, région, métropole, ville).

L'attrait d'une coopérative réside aussi dans "l'investissement" des quelque 200 sociétaires. "Cette forme permet d'associer les usagers et clients au fonctionnement de la librairie: ça amène de l'énergie, des idées et aussi une prise en charge du travail par les bénévoles", souligne Gabriel Leroy, libraire.

"C'est le seul cas d'entreprise où l'on tolère un travail bénévole mais il ne faut pas que ce soit le coeur de métier de la librairie", note M. Roux. Il est ainsi impossible de réaliser un planning pour les bénévoles, au risque de tomber dans le travail dissimulé.

Cela lui permet de recentrer son quotidien sur la lecture des nouveautés ou les conseils aux clients, l'allégeant de tâches comme le déballage des cartons ou la gestion des stocks. "Être en coopérative permet de ne pas épuiser une seule et même personne", plaide M. Roux, se félicitant que les résultats commerciaux soient "au-dessus du prévisionnel".

"J'ai été surprise de voir une librairie par ici. Du coup j'y vais de temps en temps", sourit Sarah, une habitante du Blosne.

Et preuve que ce modèle coopératif intéresse, une autre librairie coopérative, en scop, a ouvert à Douarnenez et deux nouvelles pourraient voir le jour à Augan (Morbihan) et Rennes, là encore en dehors du centre-ville. "C'est un mouvement qui émerge avec ces structures innovantes", résume Marie-Cécile Grimault, en charge de l'économie à "Livre et lecture en Bretagne".