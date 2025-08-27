Rentrée littéraire: Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Raphaël Sigal premiers primés

Le
27 Aoû. 2025 à 06h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'auteure Adélaïde de Clermont-Tonnerre lors de la troisième édition de l'événement littéraire "Les Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris" à Chanceaux-près-Loches, le 29 août 2021 en Indre-et-Loire

L'auteure Adélaïde de Clermont-Tonnerre lors de la troisième édition de l'événement littéraire "Les Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris" à Chanceaux-près-Loches, le 29 août 2021 en Indre-et-Loire

AFP/Archives
GUILLAUME SOUVANT
Partager 2 minutes de lecture

Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Raphaël Sigal ont remporté les premiers prix attribués lors de la rentrée littéraire 2025, ont annoncé les jurys.

Le prix le plus rapidement décerné est depuis sa création le prix Méduse, qui va cette année à Raphaël Sigal pour "Géographie de l'oubli", aux éditions Robert Laffont.

Le jury s'était décidé dès le 4 août pour ce récit salué par la critique, un véritable défi contre l'oubli. L'auteur s'attache en effet à raconter l'histoire de sa grand-mère rescapée de l'Holocauste à travers les bribes de mémoire qui restent à cette femme atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Suivent traditionnellement les prix du festival La Forêt des Livres chez Gonzague-Saint-Bris, remis le dernier week-end d'août à Chanceaux-près-Loches, en Touraine.

Le prix de la rentrée, ont indiqué les organisateurs mercredi, est allé à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour "Je voulais vivre" (Grasset). L'autrice y raconte "Les Trois Mousquetaires" du point de vue d'un personnage qui incarne traditionnellement la perfidie, Milady.

Ce festival remettra d'autres récompenses, dont le prix du jury pour un roman de Nathan Devers, "Surchauffe" (Albin Michel), le prix révélation pour Eleonora Galasso avec "La vie selon Zoé" (Michel Lafon) et un prix du premier roman pour Mathilda di Matteo avec "La Bonne Mère" (L'Iconoclaste).

La grande reporter de France Télévisions Maryse Burgot obtient le prix de l'autobiographie pour "Loin de chez moi" (Fayard).

Les prix les plus prestigieux destinés aux titres parus à la rentrée, dont le Goncourt, sont décernés fin octobre et début novembre.

Culture
FRANCE

Dans le même thème - Culture

Loïs Serre (g) et Josh Chergui, membres du groupe Trinix, le 22 août 2025 à Paris
Culture

Porté par "Vaitimbora", tube de l'été, Trinix poursuit son voyage musical

Khaled Louma, à l'antenne de Radio Algérienne chaîne 3
Afrique

"C'était une vraie rock star": mort de Khaled Louma en Algérie, icône du groupe T34

Un homme bénit trois crânes lors d'une cérémonie pour leur restitution à Madagascar, au ministère de la Culture à Paris, le 26 août 2025
Culture

La France restitue à Madagascar trois crânes de l'époque coloniale

48.85341, 2.34121

À la une

International

"Ça suffit": nouvelle mobilisation en Israël pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

"Le tribunal a agi comme le juge naturel des droits": bras de fer au Mali après la dissolution des partis politiques

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens