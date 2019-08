Rentrée TV: Arte prône la "lenteur"

Arte propose cette année de prendre du recul sur la "condition humaine" et la "transmission", entre ses séries "Mytho" et "Une île", un grand documentaire sur le travail, et un cycle de films de Philippe Garrel.

Arte veut "revenir à une certaine forme de lenteur pour stimuler l'éveil et l'attention de chacun", a souligné Véronique Cayla, la présidente d'Arte France, jeudi lors de la conférence de rentrée de la chaîne.

La série documentaire "Travail, salaire, profit" (prévue le 15 octobre) interroge ces notions fondamentales en images avant un tour du monde historique qui passe par les "Décolonisations", le Goulag ou le Maroc, via un road-movie en Renault 12.

La chaîne diffusera aussi un "éloge de la marge et de la dissidence", selon son directeur éditorial Bruno Patino, avec des documentaires sur Toulouse-Lautrec (en parallèle de son exposition au Grand-Palais), Joseph Kessel et la designer Charlotte Perriand.

La chaîne sort sur un nuage d'une saison 2018-2019 aux audiences record, avec 2,6% de part d'audience moyenne. Mais l'ensemble de son offre est surtout disponible en ligne, la plupart de ces programmes étant disponibles une semaine avant leur diffusion à l'antenne, et longtemps après.

Cette politique permet à la chaîne de réunir 30% de son audience en amont de la diffusion TV, selon M. Patino, et ajoutée à sa présence sur Youtube, ses programmes pour Snapchat, et les podcasts d'Arte Radio, de toucher un public plus jeune.

La chaîne franco-allemande va bien sûr célébrer le 30e anniversaire de la chute du Mur du Berlin avec plusieurs évènements dont un "Rendez-vous avec Mikhaïl Gorbatchev" filmé par Werner Herzog. Elle collecte aussi des témoignages pour une série documentaire sur la guerre d'Algérie, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, en 2022.

Du côté des séries, Marina Hands tente le mensonge pour ressouder sa famille dans "Mytho" (diffusée en octobre, avec une 2e saison en cours d'écriture), pendant que Laetitia Casta et des morts suspectes sèment le trouble sur "L'île".

La chaîne, dont la trajectoire budgétaire doit encore être fixée pour cette année, a déjà participé à l'effort de réduction des coûts demandé par le gouvernement français à l'audiovisuel public, rognant sur ses investissements dans la production.

Dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel en cours d'élaboration, elle pourrait être intégrée à la "holding" qui réunirait les différentes chaînes publiques. Pour Arte GEIE, la structure qui réunit Arte France et Arte Allemagne, cette intégration est "possible" mais il faudrait qu'elle respecte les principes d'indépendance très particuliers de la chaîne franco-allemande, a prévenu son président Peter Boudgout.

