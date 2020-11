Réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" le 15 décembre

Les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir le 15 décembre, si la situation sanitaire le permet et que le confinement peut être levé à cette date comme le prévoit l'exécutif, a annoncé mardi soir Emmanuel Macron.

Si les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre de personnes en réanimation entre 2.500 et 3.000, "le confinement pourra être levé" le 15 décembre, a précisé le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée.

"Les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leur activité" dans le respect d'un protocole sanitaire strict, a-t-il ajouté.

Avant leur fermeture, les cinémas et théâtres fonctionnaient avec le port du masque tout au long des séances et représentations, et la condamnation d'un fauteuil sur deux dans les salles.

Cinémas et théâtres, qui réclamaient de pouvoir maintenir leurs séances du soir, cruciales pour leur rentabilité, ont obtenu gain de cause: "un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée", a précisé M. Macron.

Le président a explicitement remercié le monde de la culture, qui s'estimait oublié depuis le début du nouveau confinement et la fermeture des salles de spectacle.

"Nous soutenons tous les acteurs de la culture qui ont tenu, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile", a salué le chef de l'Etat.

"Nous avons besoin d'eux (...) La culture est essentielle à notre vie de citoyennes et citoyens", a-t-il insisté.