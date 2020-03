Report du spectacle "Fascination" du cascadeur Mario Luraschi à Paris

Le spectacle "Fascination" du cascadeur, dresseur et écuyer Mario Luraschi, qui fête les 50 ans de sa carrière au cinéma, prévu initialement du 20 au 22 mars au Palais des Sports de Paris, est reporté à la fin juin.

A la suite à l'arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé interdisant tout rassemblement de 1.000 personnes en milieu ouvert et fermé, le show équestre mettant en scène le célèbre homme de cheval qui a tourné dans plus de 500 films dans quasiment tous les pays du monde sera présenté au public parisien les 26, 27 et 28 juin 2020, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Mario Luraschi, accompagné de sa troupe de 15 cavaliers et de ses chevaux acteurs, sera par ailleurs en tournée au Zénith de Dijon les 18 avril et 19 avril, au Zénith de Nantes les 20 et 21 Juin et à la Halle Tony Garnier de Lyon les 4 et 5 Juillet.