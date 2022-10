"Reprise en main", une comédie sociale revigorante

Une montagne vertigineuse, une finance cynique et prédatrice et une usine menacée... Le documentariste Gilles Perret, auteur de films sur la Sécu ou les "gilets jaunes", passe à la fiction avec "Reprise en main", en salles mercredi.

Sur le ton de la comédie sociale, le film met en scène Cédric (Pierre Deladonchamps), un ouvrier dépolitisé: les idéaux de son père syndicaliste (Rufus) lui sont devenus presque étrangers. Mais il aime son métier de métallurgiste et le travail bien fait.

Quand un fonds d'investissement veut racheter la petite entreprise pour licencier, il convainc deux amis d'enfance de monter un projet concurrent.

D'obstacles apparemment insurmontables en astuces improbables, on suit les trois pieds nickelés prenant leur destin en main, aidés en interne par une alliée inattendue (Laetitia Dosch) et n'hésitant pas à enfiler le costume d'hommes d'affaires...

Après vingt ans de documentaires, sociaux et historiques, dont "Les Jours heureux" sur le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), "La Sociale" sur la création de la Sécu et "Debout les femmes!" avec le député insoumis François Ruffin -, il passe pour la première fois à la fiction avec une histoire inventée avec sa co-scénariste Marion Richoux.

"Le monde de la finance est très secret, donc c'est compliqué en doc", explique le réalisateur à l'AFP: "la liberté d'écriture permet d'aller plus loin et de bâtir un scénario avec des éléments qui n'ont pas forcément connu encore de réalité, comme des ouvriers qui retournent les armes de la finance contre elle".

Mais on ne se refait pas: l'histoire se déroule à nouveau dans sa Haute-Savoie natale et avec sa marque de fabrique: filmer local, penser global. Perret, qui habite toujours son hameau d'enfance de 60 habitants, puise dans ses racines des sujets universels: les combats pour la dignité, les droits, la santé, l'émancipation.

Quelque part entre Frank Capra et Dany Boon, son film-fable a des accents à la Ken Loach et rappelle les comédies sociales à l'anglaise du type "The Full Monty".

"C'est un autre avantage de la fiction", analyse-t-il: "ouvrir des possibles dans un monde où l'on nous dit qu'il n'y en a plus. Arrêter de se laisser faire et parvenir, sur le thème souvent douloureux du destin des ouvriers, à donner de la joie aux spectateurs".