Restructuration des studios de Luc Besson: le député Carrez veut des éclaircissements de la CDC

Le député (LR) Gilles Carrez, membre du conseil de surveillance de Caisse des dépôts (CDC), envisage de demander des explications sur les investissements de l'organisme dans la société de production de Luc Besson, a-t-il affirmé jeudi à l'AFP.

"Je souhaite savoir dans quelles conditions précises a été prise cette décision d'investissement", a expliqué le député, à la suite des révélations de Mediapart et de Capital qui assurent que la CDC a renoncé à une caution de 45 millions d'euros, apportée par la holding du cinéaste, lors de la restructuration de la dette de la société de production et de distribution de films et séries EuropaCorp.

"Le but de la CDC est d'intervenir dans des investissements dans des biens collectifs. Est-ce qu'une entreprise privée de cinéma, même si elle est dirigée par Luc Besson, relève de ce type de mission?", a-t-il souligné, rappelant que la CDC a pris cette décision à la fin des années 2000.

Interrogé sur la possibilité de saisir le conseil de surveillance pour obtenir des explications, M. Carrez a répondu: "Je regarderai effectivement le sujet. Je serais curieux de savoir quel a été le processus décisionnel interne à la caisse", a-t-il affirmé.

De son côté, la Caisse des Dépôts a souligné, dans une déclaration à l'AFP, que son objectif, "tout en protégeant (ses) intérêts patrimoniaux, est de permettre la réussite du plan de reprise d'EuropaCorp". "Un échec mettrait en difficulté un certain nombre de sous-locataires et sous-traitants", observe-t-elle.

Le protocole d'accord qui a été mis au point avec l'administrateur judiciaire d'EuropaCorp est équilibré", déclare la CDC. "Il prévoit notamment le paiement de tous les arriérés de loyers", précise-t-elle.

La Caisse des Dépôts rappelle en outre qu'elle est "fortement engagée dans le développement" de la Seine-Saint-Denis. "Nous soutenons la Cité du Cinéma depuis dix ans" car c'est "un levier d'attractivité pour ce territoire", ajoute-t-elle.

Mediapart assure que le cinéaste avait "reçu le soutien de l'Elysée" lorsque Nicolas Sarkozy était président et rappelle également qu'Emmanuel Macron était alors le banquier conseil de Luc Besson.

La "mini-major" créée par Luc Besson en 1999 a eu du mal à se relever de la performance décevante de "Valerian", sorti en 2017, considéré alors comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma français.

Elle a connu des difficultés financières et a dû procéder à des cessions d'actifs et à des licenciements.

A l'issue d'une restructuration finalisée fin juillet, les fonds Vine et Falcon ont refinancé la société à hauteur de 192 millions d'euros.

Les anciens actionnaires, Luc Besson ainsi que Front Line et Lambert Capital, ne détiennent conjointement que 13% du capital. Le cinéaste conserve la présidence non exécutive du conseil d'administration, mais il n'est plus directeur général de la société.

