Résultat triplé par rapport aux estimations pour l'univers de Gonzague Saint-Bris à Drouot

Un produit total de 190.000 euros pour une estimation de 55.000 euros : l'univers un peu bric-à-brac de l'écrivain Gonzague Saint-Bris, disparu le 7 août dernier, a séduit les amateurs lors d'une vente lundi soir à l'Hôtel Drouot.

Sous le marteau d'Alexandre Millon, l'intégralité des 404 lots - objets, livres, manuscrits... - appartenant à l'univers du romancier ont été adjugés dans une salle comble, où était reconstitué l'intérieur très personnel de son domicile parisien.

La majeure partie de la somme ainsi recueillie contribuera à la création d'une maison d'écrivain, à Chanceaux-près-Loches, un projet cher à Gonzague Saint-Bris qui partageait son temps entre Paris et la Touraine.

Gonzague Saint-Bris, qui a trouvé la mort à 69 ans dans un accident de voiture sur une petite route de Normandie, avait accumulé un fascinant capharnaüm dans un atelier d'artiste de style néogothique à Paris.

Pas un cm2 de libre sur les murs, pas un espace vide sur les étagères. Bustes d'hommes célèbres, boites, figurines en métal ou en plastique proliféraient sur les étagères. Lettres sous verre, photos, stèles en plâtre, moulages de statues d'église couvraient les murs.

Des lettres de Victor Hugo et Louis II de Bavière ont séduit les enchérisseurs avec des adjudications respectives de 650 et 1.560 euros (pour des estimations de 200-300 euros et 600-800 euros), de même qu'une enveloppe autographe du Marquis de Sade, partie à 2.080 euros pour une estimation de 50-80 euros.

Un panneau en bois portant la devise de Gonzague Saint-Bris "Rien sans amour" a pulvérisé son estimation de 10 -20 euros pour atteindre 6.500 euros.

2.600 euros étaient nécessaires pour prendre place dans le canapé borne à quatre assises trônant au milieu du salon (estimé 150-200 euros).

Estimé 20-30 euros, un écusson en bois à décors d'armoiries, surmonté d'un heaume couronné encadré d'un lion et d'une licorne, a atteint 4.160 euros. Le bureau Lafayette sur lequel Gonzague Saint-Bris écrivait la nuit a triplé son estimation pour atteindre 2.080 euros.