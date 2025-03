Résultats très mitigés pour la vente d'art IA chez Christie's

L'oeuvre "Emerging Faces" de l'Américain Pindar Van Arman, créée avec le concours de l'IA, lors de la vente "Augmented Intelligence" chez Christie's, le 20 février 2025 à New York

La première vente de la maison Christie's entièrement dédiée à des oeuvres réalisées avec le concours de l'intelligence artificielle (IA) s'est achevée mercredi sur un résultat très mitigé, sur fond de critiques relatives à l'IA et la propriété intellectuelle.

14 des 34 lots présentés n'ont reçu aucune offre suffisante ou ont été vendus à un prix inférieur au bas de la fourchette d'estimation de Christie's, à l'issue de cette vente, exclusivement en ligne pendant 14 jours.

Une création animée de Refik Anadol ("Machine Hallucinations - ISS Dreams - A"), parmi les artistes numériques les plus connus au monde, a atteint le meilleur prix, 277.200 dollars, au-dessus de l'estimation.

Mais l'autre clou de la vente, "Emerging Faces" de l'Américain Pindar Van Arman, réalisé en faisant converser deux interfaces d'IA, n'a fait l'objet d'aucune enchère.

L'oeuvre de l'Américain Charles Csuri (1922-2022), considéré comme l'un des pionniers de "l'art informatique", est partie pour 50.400 dollars, en-deçà de la fourchette de 55.000 à 65.000 annoncée par Christie's.

Pour Nicole Sales Giles, en charge des ventes d'art numérique chez Christie's et citée dans le communiqué, le résultat de la vente "confirme" néanmoins que collectionneurs et grand public ont "reconnu l'influence et l'importance" des artistes choisis.

"La sélection aurait pu être meilleure avec des oeuvres représentatives des nouveaux médias et de l'IA", a commenté Steven Sacks, fondateur de la galerie new-yorkaise bitforms, qui expose de l'art numérique depuis 2001.

"Mais la vraie question", a-t-il ajouté, "c'est de savoir si cette vente aurait dû avoir lieu maintenant. (...) Il y a encore besoin d'éduquer les gens, de comprendre l'histoire de ce milieu et, pour les artistes, d'avoir plus de visibilité, d'être exposés et de gagner en crédibilité."

S'il s'agissait du premier événement entièrement consacré à des travaux conçus avec l'IA, avec un total réalisé de 728.784 dollars, Christie's et sa concurrente Sotheby's ont déjà proposé plusieurs oeuvres lors de ventes précédentes.

En 2018, un tableau généré par un algorithme à l'initiative du collectif français Obvious avait été adjugé 432.500 dollars, frais et commissions compris, stupéfiant le monde de l'art.

Un groupe d'artistes avait lancé une pétition pour demander à Christie's de renoncer à la vente achevée mercredi, sans succès.

Les quelque 6.490 signataires soulignaient que plusieurs pièces avaient été réalisés avec l'aide de modèles d'IA "connus pour avoir utilisé sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle".

Pour eux, l'opération de Christie's valorise des pratiques qui s'apparentent à du "vol massif de travaux d'artistes humains".

En 2023, plusieurs artistes ont assigné en justice des start-up d'IA générative, notamment les plateformes populaires Midjourney et Stability AI, accusées de nourrir leurs interfaces avec des images dont elles n'avaient pas les droits.