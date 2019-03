Retour de Bernard Minier, le maître français du thriller

Considéré comme l'un des maîtres français du thriller, l'écrivain Bernard Minier revient jeudi avec un nouveau roman quasiment assuré, comme ses six précédents livres, de figurer sur la liste convoitée des best-sellers.

L'éditeur XO (groupe Editis) a prévu un tirage initial de 130.000 exemplaires pour "M, le bord de l'abîme", un roman se situant à Hong Kong au coeur d'un géant chinois du numérique, sans le héros récurrent des livres de Minier, le commandant Martin Servaz, mais avec une nouvelle figure attachante prénommée Moïra.

"Ce n'est ni de l'anticipation ni de la science-fiction mais un thriller extraordinairement contemporain qui donne le vertige et nous permet enfin de comprendre ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle", assure l'éditeur dans sa présentation de ce pavé de 576 pages (21,90 euros) au rythme soutenu.

Le roman achevé, le lecteur tremblera un peu avant d'utiliser son téléphone portable, son ordinateur ou sa tablette.

"Je décris des technologies qui sont d'ores et déjà dans notre vie de tous les jours et qui vont y être de plus en plus, mais que les gens connaissent mal", explique le romancier, ancien inspecteur des douanes, qui s'est fait un nom dans le monde du thriller en 2011 avec son roman "Glacé", vendu à ce jour à 600.000 exemplaires, adapté en série pour M6 et aujourd'hui diffusé par Netflix dans plus de 190 pays.

Sortie en 2018, son dernier roman, "Soeurs" s'est écoulé à 200.000 exemplaires.

Bernard Minier figure régulièrement dans les listes des auteurs français les plus lus. Au total, quelque 2,7 millions d'exemplaires de ses livres se sont vendus. Ses romans sont traduits dans 21 langues notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Japon.

Les romans de Bernard Minier, 58 ans, se caractérisent par une grande précision dans les détails. Pour ce nouvel opus, l'auteur reconnait avoir effectué "un important travail d'investigation et de documentation". "C'est sans doute mon livre le plus ambitieux. Et aussi, je crois, un thriller très différent des autres", dit-il.

A la fin de son livre, l'écrivain - qui s'est rendu à Hong Kong l'été dernier -, publie une longue bibliographie d'ouvrages de référence en français ou en anglais sur l'intelligence artificielle et la politique chinoise.

aje/alu/tes

