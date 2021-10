Riad Sattouf, auteur, dessinateur, cinéaste, et maintenant éditeur

Riad Sattouf, l'auteur à succès de "L'Arabe du futur", cinéaste à ses heures perdues, enfile avec sa nouvelle série de bandes dessinées une casquette de plus: celle d'éditeur.

"Le Jeune Acteur 1, aventures de Vincent Lacoste au cinéma" sort jeudi, aux éditions Les Livres du futur... fondées par le dessinateur franco-syrien.

"Je suis devenu de plus en plus maniaque avec les années, je fais le scénario, le dessin, la création de la maquette, je choisis le papier qui est toujours le même d'ailleurs, je n'en aime qu'un seul, je vais chez l'imprimeur, etc... Je le fais depuis +L'Arabe du futur+", explique-t-il à l'AFP.

"Et j'ai eu envie de pousser encore plus loin la logique, en éditant moi-même mon livre. De m'autoriser à le faire".

Les fans de cet auteur très populaire, qui devrait vendre des centaines de milliers d'exemplaires de sa 27e BD, reconnaîtront immédiatement l'objet. Il est identique aux cinq premiers tomes de "L'Arabe du futur".

"Il était très important pour moi de commencer l'édition avec ce projet, déjà car Vincent Lacoste a été mon compagnon des premières fois (...) Aujourd'hui, c'est la première fois pour moi en tant qu'éditeur, et première fois pour lui en tant qu'auteur et personnage de BD !", justifie Riad Sattouf, interrogé par l'AFP.

- "Yeux bizarres" -

"Le Jeune Acteur" retrace le destin de cet élève ordinaire d'un collège du nord de Paris qui va devenir comédien, "révélé par l'art, transcendé par la passion de l'art", selon l'auteur et réalisateur.

C'est donc un novice du cinéma qui le repère pour incarner Hervé, le héros de son premier film, "Les Beaux Gosses", sorti en 2009.

L'album de BD livre le regard, alternativement, de l'un et l'autre lors de leurs débuts de chaque côté de la caméra. L'autodérision est l'un des meilleurs ressorts du récit, quand par exemple Vincent Lacoste, au moment du casting, voit dans le réalisateur "son assistant gay à lunettes" qui le "fixait avec des yeux mi-clos bizarres". Erreur sur la personne: c'est bien le réalisateur.

"J'étais très friand des moments où Vincent ne prenait pas spécialement de pincettes avec moi. Déjà ça me fait beaucoup marrer. Et ensuite c'est le jeu, de parler l'un de l'autre sans s'épargner", d'après Riad Sattouf.

D'autres célébrités ont fait ce même choix de l'édition de leurs propres livres.

- Deux têtes d'affiche -

Le Suisse Joël Dicker lance le 1er janvier Rosie & Wolfe, qui doit publier non seulement ce romancier à succès, mais aussi d'autres romanciers et des essayistes.

Candidat pressenti à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, après la décision de son éditeur Albin Michel de cesser avec lui, a publié en septembre avec sa propre maison, Rubempré, son journal politique, "La France n'a pas dit son dernier mot".

Le footballeur Kylian Mbappé a créé KM Editions, pour narrer, avec le dessinateur Faro, son ascension dans "Je m'appelle Kylian". Sortie le 12 novembre.

Sattouf, Dicker et Zemmour s'appuient tous sur un même réseau de diffusion, Interforum du groupe Editis (Vivendi). Pour Mbappé ce sera Média Diffusion (groupe Média Participations). Dans tous les cas, la notoriété de la tête d'affiche et le savoir-faire de ces logisticiens assurent une belle présence en librairie.

Avec Riad Sattouf, il y a même deux têtes d'affiche: lui-même et Vincent Lacoste, devenu un ami. "L'idée est de rire et faire un journal de voyage", affirme-t-il, en racontant "l'histoire vraie et incroyable d'un ado qui n'avait jamais fait de cinéma, jamais cherché à être célèbre, et comment cet ado un peu mou et neuneu, coincé, timide, s'est transformé en l'un des acteurs les plus demandés de sa génération".

hh/may/gvy

VIVENDI