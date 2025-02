Richard Linklater et Ethan Hawke se retrouvent dans "Blue Moon", en compétition à Berlin

Le réalisateur américain Richard Linklater (Boyhood", "Before sunrise") retrouve son acteur fétiche Ethan Hawke dans "Blue Moon", un drame musical sur les coulisses de Broadway, qui a fait son entrée mardi en compétition au festival du film de Berlin.

L'intrigue se déroule en 1934. Ethan Hawke incarne le romancier et parolier new-yorkais Lorenz Hart, auteur de célèbres chansons pour Broadway, dont "The Lady is a tramp" ou "Blue Moon", qui donne son titre au film.

Ethan Hawke occupe le devant de la scène pendant la quasi-totalité des 100 minutes de film, qui se déroule comme une production théâtrale à l'intérieur d'un hôtel et d'un bar, lors de la première de la comédie musicale "Oklahoma!".

"C'est essentiellement filmé comme une (seule) scène. Cela commence et tous les dominos tombent d'un seul geste", a déclaré Hawke aux journalistes à Berlin, mardi aux côtés de l'actrice Margaret Qualley ("Il était une fois... à Hollywood", "The Substance").

Le réalisateur américain Richard Linklater à la 75e Berlinale, à Berlin, le 18 février 2025 AFP

Richard Linklater a choisi de faire revivre le côté "artisanal du théâtre musical des années 1930 et 1940", en faisant écho aux chansons écrites par Lorenz Hart et son partenaire compositeur Richard Rodgers, joué dans le film par l'acteur irlandais Andrew Scott ("Fleabag").

"Notre objectif avec ce film était de savoir s'il pouvait être comme une chanson de Rodgers et Hart. S'il pouvait être beau et un peu triste et drôle en même temps", a déclaré Richard Linklater.

Le réalisateur de 64 ans avait remporté l'Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin il y a 11 ans, avec "Boyhood", dans lequel jouait déjà Ethan Hawke, l'un des acteurs favoris de Linklater, qu'il a aussi dirigé dans sa trilogie "Before", aux côtés de la Française Julie Delpy.

"Blue Moon" est en lice pour l'Ours d'or, qui doit être décerné samedi.