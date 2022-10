Rihanna renoue avec la musique pour la bande originale du dernier Marvel

Après ses succès dans la mode et les cosmétiques, et son premier enfant, la superstar mondiale Rihanna renoue avec la musique pour le titre phare de la bande originale du prochain film Marvel, selon un communiqué mercredi.

Mettant un terme à six années de silence comme chanteuse solo, l'artiste de 34 ans sort vendredi "Lift Me Up," qui apparaîtra dans "Black Panther: Wakanda Forever". La dernière production Marvel sera projetée dans deux semaines dans les salles obscures à travers le monde.

Le dernier titre en solo de Rihanna remontait à 2016 et "Love on the Brain".

"Lift Me Up", dont quelques notes ont été dévoilées sur les réseaux sociaux, sort sur le label Westbury Road de l'artiste.

La chanteuse de "Umbrella" et "Diamonds" animera le 12 février 2023 dans l'Arizona le concert de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain étant l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

Les fans fervents de Rihanna réclament depuis des années son neuvième album, dont elle a indiqué qu'il serait "infusé de reggae", et laissé entendre depuis 2019 qu'il était presque achevé.

La chanteuse de la Barbade a depuis plusieurs années mis la musique de côté pour se consacrer avec succès à la mode -- avec des marques du numéro un mondial du luxe LVMH -- et aux cosmétiques avec sa marque Fenty, la propulsant au statut de milliardaire.

Avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, Rihanna a eu son premier bébé en mai.