Robert De Niro, le monstre sacré d'Hollywood

L'acteur américain Robert De Niro lors de la première mondiale de "Zero Day" de Netflix à New York, le 18 février 2025

Considéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, Robert De Niro, qui s'apprête à recevoir une Palme d'or d'honneur à Cannes, a remporté deux Oscars avant même ses 40 ans et reste inlassablement dévoué au septième art.

Le comédien de 81 ans a été nommé aux Oscars en 2024 pour son second rôle dans "Killers of the Flower Moon", sa dixième collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese.

Et cette année, il est la star de "Zero Day", série Netflix où il incarne un ex-président américain enquêtant sur une cyberattaque dévastatrice, et du film "The Alto Knights", où il joue deux mafieux se disputant le contrôle de New York.

Le festival de Cannes célébrera mardi sa carrière légendaire d'acteur, mais aussi de réalisateur et de producteur, avec une Palme d'or d'honneur remise lors de la soirée d'ouverture.

L'acteur américain Robert De Niro (g) et et le réalisateur américain Martin Scorsese lors d'un photocall pour le film "Killers of the Flower Moon", au festival de Cannes, le 21 mai 2023 AFP/Archives

"Avec son jeu intériorisé qui affleure dans la douceur d'un sourire ou la dureté d'un regard, Robert De Niro est devenu un mythe du cinéma", souligne le site web du festival, dans un message annonçant cette distinction.

Sa première collaboration avec Martin Scorsese remonte à 1973, pour "Mean Streets", et forgera toute sa carrière.

Dans la foulée, il devient l'acteur fétiche du "Nouvel Hollywood", la génération des Coppola et Cimino, qui dynamita le cinéma des studios pour y insuffler l'air frais du cinéma d'auteur.

En 1974, il incarne le jeune chef mafieux Vito Corleone dans "Le Parrain 2" de Francis Ford Coppola, qui lui vaut son premier Oscar du meilleur second rôle masculin.

L'acteur américain Robert de Niro, rôle principal du film de Martin Scorsese "Taxi Driver", lors du 30e Festival de Cannes, le 20 mai 1976 AFP/Archives

Deux ans plus tard, Scorsese lui offre un rôle de chauffeur de taxi psychopathe dans "Taxi Driver", pour la première de ses cinq nominations à l'Oscar du meilleur acteur.

Il y confirme son statut de surdoué de la composition et immortalise la phrase "You talkin' to me?" (C'est à moi que tu parles?), répétée devant le miroir, l'une des scènes les plus célèbres du septième art. Une improvisation, dira-t-il plus tard.

Scorsese le mène aussi vers son deuxième Oscar, en 1981, avec "Raging Bull", où l'acteur prend trente kilos pour entrer dans la peau du boxeur Jake LaMotta.

Carrière exceptionnelle

Son amitié avec le réalisateur produira quantité d'autres grands moments de cinéma: "New York New York" (1977), "La valse des pantins" (1983), "Les Affranchis" (1990), "Les nerfs à vif" (1991), "Casino" (1995) et "The Irishman" (2019).

L'acteur américain Robert De Niro lors d'une conférence de presse pour la présentation du film "La Valse des Pantins" de Martin Scorsese au Festival de Cannes, le 7 mai 1983 AFP/Archives

L'acteur s'est également illustré chez Michael Cimino ("Voyage au bout de l'enfer"), Bernardo Bertolucci ("1900"), Sergio Leone ("Il était une fois en Amérique"), Roland Joffé ("Mission"), Brian de Palma ("Les incorruptibles") ou Michael Mann ("Heat").

Né le 17 août 1943 à New York dans le quartier de Little Italy, Robert Anthony De Niro Jr grandit sous le regard de parents immigrés, tous les deux peintres. Son enfance bohème le lance vers le théâtre dès l'âge de 16 ans, puis vers le cinéma.

Au cours de sa carrière exceptionnelle, il acquiert un statut d'"intouchable" du septième art pour la qualité, l'engagement et l'intensité de ses interprétations.

Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, l'acteur fonde le festival de cinéma indépendant de Tribeca, un quartier de Manhattan, pour revivifier sa ville. Il y consacre une énorme énergie.

L'acteur américain Robert De Niro (g) et le réalisateur italien Sergio Leone arrivent pour la projection du film "Il était une fois en Amérique" au Festival de Cannes, le 20 mai AFP/Archives

Au cinéma, il continue à tourner beaucoup mais se montre moins exigeant dans ses choix, multipliant dans les années 2000 les apparitions dans des productions descendues par la critique comme "La loi et l'ordre" en 2008, où il retrouve une nouvelle fois Al Pacino, après "Heat".

Sa filmographie commence en outre à inclure alors davantage de comédies, de "Mafia Blues" à la série de films "Mon beau-père et moi".

Volontiers taciturne, l'acteur a longtemps fui les interviews, n'appréciant guère les journalistes et n'aimant rien de plus que répondre à une longue question par un simple "oui" ou "non".

Après plus de 100 longs-métrages, ce New-Yorkais pur jus s'est un peu délié avec l'âge, en réalisant que le temps lui est désormais compté. En 2023, il a eu son septième enfant à 79 ans.