Robert Linhart: le travail en usine "était resté gravé dans ma tête"

Le sociologue et philosophe Robert Linhart, 78 ans, dont le livre "L'Établi" est adapté au cinéma, explique à l'AFP que le souvenir du travail en usine "était resté gravé dans [sa] tête" au moment d'écrire ce récit.

Q: Quand vous êtes-vous dit que vous deviez écrire un livre sur votre expérience d'ouvrier Citroën en 1968 et 1969 ?

R: "Je me le dis dix ans après, en 1978. À l'époque, j'étais surtout engagé dans une bagarre contre les Nouveaux philosophes. C'était un peu mon obsession. J'avais publié un premier livre en 1976, +Lénine, les Paysans, Taylor+. Je voulais montrer avec +L'Établi+ que l'exploitation des ouvriers n'avait pas cessé".

Q: Votre fille a raconté que vous aviez écrit depuis les Cévennes.

R: "Oui. Les Cévennes, c'est un endroit formidable, que j'avais découvert en 1973. J'y allais régulièrement avec mes enfants".

Q: On est frappé par la précision de vos descriptions du travail dans une usine automobile. Votre mémoire était-elle si précise?

R: "J'avais des traces de ce qui s'était passé, de la documentation. Essentiellement un journal, +Bastion rouge+, qu'on avait sorti à l'époque pour soutenir la grève. Mais je n'avais pas grand-chose. Donc oui, absolument, c'était resté gravé dans ma tête".

Q: Le mouvement des établis, où des intellectuels rejoignaient la classe ouvrière, a été critiqué pour son maigre bilan. Avec "L'Établi", aviez-vous l'intention de montrer ce qu'il avait donné de meilleur?

R: "Oui, sûrement, je pensais que c'était une idée juste. Ça n'a pas changé en profondeur la situation de la classe ouvrière, c'est vrai. Mais ce n'était certainement pas un mouvement superficiel: il a considérablement impacté les intellectuels, et les ouvriers je pense".

Q: Certains ont écrit que devenir ouvrier avait brisé des individus promis à des carrières intellectuelles brillantes. Est-ce votre cas?

R: "Non, sûrement pas brisé. Dans mon cas, non. Ce qui s'est passé lors de cette grève chez Citroën, c'était formidable. Tout est dans le livre. Je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui".

Q: Vous attendiez-vous à ce que ce livre devienne un classique de la sociologie du travail, de l'économie, de la théorie des organisations?

R: "Non, ça a été une surprise. Et ça reste incroyable. C'est Minuit qui l'édite, alors que le Seuil n'en avait pas voulu, eux qui avaient publié +Lénine, les Paysans, Taylor+. Ils m'ont refusé ce livre, en disant que ça n'intéressait personne, n'importe quoi pour ne pas le prendre".

Q: Que pensez-vous de l'adaptation cinématographique? N'avez-vous pas été surpris par le fait qu'un acteur quadragénaire vous incarne alors que vous aviez 24 ans?

R: "J'ai trouvé que c'était un bon film et que, non, pas vraiment, ce n'était pas gênant. Par contre, j'ai été plus gêné, perplexe disons, devant la fin du film. C'est un épilogue inventé par rapport au livre, cette lettre d'aveux d'un ancien camarade de Citroën. C'est vrai qu'après l'usine, je suis retourné à la fac de Vincennes. Mais la lettre, c'est un peu gros".

