Robinson Crusoé fait son entrée en solitaire dans la Pléiade

Mais qui a écrit Robinson Crusoé ? Daniel Defoe bien sûr ! Pourtant, rappelle le volume de la Pléiade à paraître jeudi, quand Defoe publia son roman à Londres en 1719 il le fit sous couvert de l'anonymat.

Le livre "Vie et aventures de Robinson Crusoé", héros ayant passé 28 ans sur une île déserte (ou presque), connaît un succès de librairie immédiat, les quatre premières éditions s'arrachent en quelques semaines.

Mais cela ne change rien à l'affaire. Defoe, alors âgé de 59 ans, ne veut pas qu'on lui attribue la paternité de ce livre censé être écrit par Robinson Crusoé lui-même.

"Non seulement Defoe ne passe pas pour romancier, mais il ne tient manifestement pas à être perçu comme tel", résume l'universitaire Baudoin Millet dans la préface de cette édition qu'il a dirigé.

De fait, souligne Baudoin Millet, Daniel Defoe, n'a revendiqué aucun de ses romans. Le nom véritable de l'auteur de Robinson n'est connu de son vivant que de quelques rares contemporains. Ce n'est qu'en 1781, 50 ans après la mort de Defoe, que son nom apparait sur la page de titre d'une édition anglaise de Robinson Crusoé.

"Cet anonymat est d'autant plus significatif qu'il contraint Defoe à renoncer à tirer parti de ses succès", explique M. Millet.

Pour nombre de romanciers anglais du XVIIIe siècle, l'anonymat n'était pas exceptionnel. Il s'agissait, affirme l'universitaire, de "ne pas déchoir aux yeux du public en associant leur nom à des histoires réputées futiles". Mais peu d'écrivains se seront montrés aussi intransigeants sur cette question que Daniel Defoe. "Aucun romancier anglais n'aura poussé aussi loin la pratique de l'anonymat", soutient M. Millet.

Le volume de la Pléiade (1.040 pages, 47 euros) reprend non seulement l'histoire du Robinson naufragé mais également la seconde partie du roman, écrite dans la foulée et moins connue des lecteurs francophones, où l'on voit le héros bourlinguer jusqu'en Chine et en Russie.

Présenté dans la traduction établie par Pétrus Borel en 1836, le volume est accompagné des 150 gravures que l'artiste suisse François Aimé Louis Dumoulin (1753-1834) avait réalisées à partir du roman. Un dossier iconographique retrace par ailleurs deux cents ans d'illustrations, depuis le frontispice de l'édition originale (1719) jusqu'aux chefs-d'oeuvre de l'artiste américain N.C. Wyeth (1862-1945). Au total, 209 images illustrent le volume.

- Robinson "le négrier" -

En 1959, la Pléiade avait déjà publié un volume consacré à Daniel Defoe dans lequel se trouvaient les aventures de Robinson Crusoé. Par rapport à cette édition quelques modifications ont été apportées notamment dans la traduction - pour qu'elle soit la plus fidèle possible à l'original anglais. L'appareil critique a été entièrement revu. Il s'agit de la première édition critique en français des deux parties de Robinson Crusoé.

Elle n'élude pas la douloureuse question de l'esclavage. "Au moment où paraît le roman de Defoe, l'esclavage à un long avenir devant lui puisqu'il sera encore pratiqué dans les colonies britanniques pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1833", rappelle Baudoin Millet.

Dans le roman, Robinson est un temps esclave lui-même après avoir été capturé par des corsaires maures. Mais son sort n'est pas des plus inhumains. Une fois redevenu libre et à la tête de sa plantation prospère du Brésil, Robinson n'éprouve aucun scrupule à s'embarquer pour les côtes de Guinée pour faire à son tour provision d'esclaves. Tout le monde se rappelle comment Robinson assujettit Vendredi après avoir échoué sur son île.

Baudoin Millet revient sur les relectures du roman par des romanciers contemporains comme Michel Tournier qui prend Vendredi pour héros dans "Vendredi ou les Limbes du Pacifique" ou le Sud-Africain J.M. Coetzee dans "Foe", où Vendredi, affreusement mutilé, est la terrible victime de la barbarie esclavagiste. M. Millet cite également l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, auteur de "L'empreinte à Crusoé" où le narrateur qui ressemble à Robinson n'est pas celui que l'on croit.

"En tout état de cause, ces réécritures, si diverses soient-elles, partent chacune de l'amer constat que dresse Patrick Chamoiseau: +C'est triste : le Robinson de Defoe était un négrier+", conclut M. Millet.