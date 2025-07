Rock en Seine: la ville de Saint-Cloud retire sa subvention à cause de la participation du groupe Kneecap

La ville de Saint-Cloud (Hauts de Seine) a décidé de retirer sa subvention de 40.000 euros au festival Rock en Seine en raison de la participation du groupe nord-irlandais Kneecap, engagé pour la cause palestinienne et accusé de soutenir le Hezbollah, dont l'un des membres est inculpé en Grande-Bretagne d'"infraction terroriste".

"Ce montant avait été adopté avant que la programmation définitive du festival ne soit connue", indique la ville dans un communiqué publié sur son site mercredi.

Or Mo Chara, le nom de scène de Liam O'Hanna (Liam Og O Hannaidh en gaélique), membre de ce trio de rappeurs nord-irlandais très engagé pour la cause palestinienne qui doit se produire le 24 août à Paris, est notamment accusé d'avoir arboré un drapeau du Hezbollah au cours d'un concert.

Il a comparu en juin pour "infraction terroriste" devant un tribunal au Royaume-Uni, où le mouvement islamiste pro-iranien est classé terroriste. Il lui est également reproché d'avoir crié "Allez le Hamas! Allez le Hezbollah!".

Le rappeur Liam O'Hanna, dit Mo Chara, du groupe de rap nord-irlandais Kneecap, arrive au tribunal de Westminster à Londres, le 18 juin 2025 AFP/Archives

La ville de Saint-Cloud "ne finance pas d'action, ni de revendications politiques et encore moins des incitations à la violence, comme peuvent l'être des appels à tuer des parlementaires, quelle que soit leur nationalité", détaille la municipalité, en référence aux excuses qu'a dû récemment présenter le groupe après la diffusion d'une vidéo datant de 2023 semblant montrer l'un de ses membres appeler à la mort de députés conservateurs britanniques.

La commune n'a "pas souhaité engager une quelconque négociation" avec Rock en Seine car elle "respecte la liberté de programmation du Festival", ajoute le communiqué qui précise que le vote pour le retrait de cette subvention date du 3 juillet.

Interrogé par l'AFP, le directeur du festival Mathieu Ducos n'a pas souhaité faire de commentaires.

Kneecap, groupe à l'énergie punk originaire de Belfast, rappe en anglais et en irlandais et revendique haut et fort son engagement en faveur de la cause palestinienne.

Le trio a nié tout soutien au Hezbollah, dénonçant une décision "politique".

A l'issue de sa comparution mi-juin à Londres, Mo Chara est reparti libre. La prochaine audience est prévue le 20 août.

Mo Chara (g), DJ Provai (c) et Moglai Bap du groupe de rap irlandais Kneecap sur la scène de West Holts, au quatrième jour du festival de Glastonbury à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 juin 2025 AFP/Archives

Après leur prestation au célèbre festival Glastonbury (Royaume-Uni) fin juin, la police britannique a ouvert une enquête sur les propos de Kneecap, qui a accusé Israël d'être un État "criminel de guerre", et sur ceux d'un autre groupe.

Depuis que le rappeur a été inculpé, le trio a été retiré de la programmation d'une série de concerts estivaux, notamment en Ecosse et en Allemagne.

En France, il doit notamment se produire à Charleville-Mézières (Ardennes) le 17 août.

Le budget de Rock en Seine est d’environ 17 millions d’euros, selon son directeur.