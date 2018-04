Rodolphe Belmer: la France peut devenir une "grande nation" de crÃ©ation de sÃ©ries

La France, avec ses auteurs "aux regards très riches", peut devenir "une des grandes nations de création de séries", estime Rodolphe Belmer, membre du conseil d'administration de Netflix et président du festival Séries Mania Lille qui ouvre ce vendredi.

Q : Pourquoi avoir accepté la présidence de Séries Mania qui s'installe à Lille ?

R : "D'abord parce que j'estime que créer un festival ambitieux de promotion de séries de qualité est un enjeu important pour l'audiovisuel national et j'ai eu envie d'y contribuer. Ma mission n'est ni quotidienne ni éditoriale. J'essaie d'aider dans les grandes décisions stratégiques, mais aussi avec mon réseau de contacts, mes relations auprès des autorités en France et à la Commission européenne, ainsi qu'au sein des grands groupes audiovisuels.

La série est un genre important, que j'aime depuis toujours et qui attire de plus en plus d'auteurs qui ont des choses complexes à dire sur plusieurs heures. Cette forme narrative s'inscrit dans ce mouvement d'une puissance incroyable qu'est la consommation individuelle à la demande, la SVOD."

Q : Que pensez-vous de la production de séries françaises ?

R : "On part d'assez loin (mais) je trouve que la création des séries françaises est en train de monter en puissance. Nous avons de très grands auteurs de cinéma, qui posent des regards très riches sur le monde. Ils sont en train de venir à la série et cela porte en soi la promesse de fictions très singulières qui ne singeront pas la production américaine.

Par exemple, "Ad Vitam" en compétition à Séries Mania, de Thomas Cailley. C'est un brillant réalisateur avec un point de vue très intéressant sur l'humanité et sur la jeunesse comme on l'a vu avec son film "Les Combattants". Ce directeur d'acteurs incroyable va apporter son univers et son humanité à la série.

Tout l'enjeu est d'emmener ces auteurs à la série. Si on réussit cela, la France deviendra une des grandes nations de création de séries.

Pour avoir de bonnes séries, il faut aussi des budgets de façon à leur donner les moyens de rencontrer le grand public en France et à l'étranger. La montée en puissance des budgets de production de séries, de manière à ce qu'elles soient plus spectaculaires, plus inventives est un phénomène mondial."

Q : En France, les auteurs se plaignent toutefois d'être trop souvent bridés... Les diffuseurs manqueraient-ils d'audace ?

R : "Je crois que c'est de moins de moins le cas. Par exemple, on peut observer que TF1 propose des séries aux narrations de plus en plus sophistiquées, comme "Insoupçonnable" dans la sélection officielle de Séries Mania. On a aujourd'hui, y compris sur de grandes chaîne à vocation populaire, des séries de plus en plus intéressantes."