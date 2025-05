Rodolphe Saadé s'invite au capital des cinémas Pathé

Par Sandra BIFFOT-LACUT et Aurélie MAYEMBO

La famille Saadé entre à hauteur de 20% au capital du groupe Pathé via sa holding Merit France

Bouleversement dans le secteur du 7e art: la famille du milliardaire Rodolphe Saadé a fait son entrée au capital de Pathé, avec pour ambition d'accélérer à l'international dans la production de films et de séries.

L'annonce a été faite lundi, à la veille de l'ouverture du 78e Festival de Cannes, où Pathé sera présent avec le film d'ouverture "Partir un jour", qu'il a produit, puis "13 jours, 13 nuits" avec Roschdy Zem, présenté hors compétition le 23 mai.

La famille Saadé, à la barre de l'armateur CMA-CGM, possède désormais 20% du capital de Pathé via sa holding Merit France. Aucun détail n'a été donné sur la transaction. C'est la première fois que Pathé ouvre son capital, jusqu'alors détenu par la famille Seydoux.

"Ce sont deux familles qui s'associent" dans un domaine culturel qui leur est cher, a commenté une source proche du dossier auprès de l'AFP.

Cette opération "a pour objectif de donner à Pathé les moyens d'accélérer son développement notamment dans la production de films et séries à vocation internationale, et dans la modernisation de son réseau de salles de cinéma", indique le géant du cinéma français, dans un communiqué.

Fort de 130 cinémas pour un total de 1.316 écrans, Pathé, qui existe depuis 1896, est un exploitant majeur de salles en Europe et en Afrique. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 977 millions d'euros en 2024.

"L'arrivée de la famille Saadé comme partenaire va accélérer le développement et la modernisation de Pathé, elle va aussi permettre de continuer à travailler avec les talents auxquels nous sommes attachés et d’aller chercher ceux qui partagent nos ambitions et souhaitent une réussite internationale", a commenté Jérôme Seydoux, l'emblématique patron de Pathé.

A 90 ans, le milliardaire, considéré comme l'un des parrains du cinéma français, n'entend pas lâcher la barre et cherche à accélérer le développement de son groupe: une introduction en Bourse a été envisagée en 2024 pour remonter la pente après les années Covid qui avaient pénalisé les salles de cinéma.

"Monte-Cristo"

Un rapprochement avec le rival UGC a un temps été évoqué.

"Nous avions proposé à UGC de fusionner en 2021, car nous sommes très complémentaires et que dans l'avenir, il faudra être plus gros pour avoir la capacité de se développer sur le long terme", avait alors déclaré l'homme derrière le succès historique de "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008).

Un des enjeux est la modernisation des salles et le remplacement des projecteurs numériques classiques devenus obsolètes, confiait-il au quotidien Les Echos en 2022.

Pathé mise également sur une montée en gamme et a fait grand bruit à l'automne 2024 en inaugurant le Pathé Palace, un luxueux cinéma de sept salles dans le quartier de l'Opéra à Paris, avec des services haut de gamme et des tarifs élevés. Le bâtiment imaginé par Renzo Piano abrite aussi le siège de l'entreprise.

Côté films, Pathé fait le pari de séduire le public avec des blockbusters français, comme "Le Comte de Monte-Cristo" (2024), relecture énergique d'Alexandre Dumas porté par le producteur Dimitri Rassam, avec Pierre Niney dans le rôle-titre. Présenté hors compétition à Cannes l'an dernier, le film a cartonné en salles, avec neuf millions de spectateurs en France.

Pour Rodolphe Saadé, ce partenariat doit "contribuer au développement du secteur" et à "promouvoir la culture cinématographique française dans le monde".

Le milliardaire franco-libanais accroît sa présence à vitesse grand V dans le secteur des médias: deux ans après son entrée dans le secteur, il a racheté en 2024 Altice Media, qui compte la chaîne d'information en continu BMFTV et la radio RMC. Il s'est aussi invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui du média vidéo en ligne Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune.

CMA Média, la filiale de CMA-CGM, a également signé vendredi une promesse d'achat de la chaîne télé Chérie 25, actuellement dans le giron de NRJ Group.