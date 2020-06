Roger Borniche: flic, ami de Delon et écrivain à succès

Roger Borniche, décédé mardi à l'âge de 101 ans, s'était illustré comme flic dans la France d'après-guerre avant de se lancer avec succès dans l'écriture de près de 30 polars, dont certains ont inspiré le cinéma et son ami Alain Delon.

Ce flic à l'ancienne, qui, selon la légende, ne portait pas d'armes, a longtemps habité à Los Angeles, dans une superbe maison où, quand il n'était pas dans sa piscine, il aimait suivre de son salon les arrestations en direct dont sont friands les Américains. Depuis cinq ans, il vivait dans le quartier de la Californie, à Cannes.

L'inspecteur Borniche fut dans les années 50 l'ennemi numéro un des ennemis publics. Il a raconté dans ses livres la guerre impitoyable qu'il mena à Pierrot le fou, Jo Attia, Émile Buisson ou René la Canne. Il assurait avoir arrêté 567 truands en 13 ans de carrière: "J'ai l'instinct du chasseur et le flair du gibier."

Plusieurs films ont été adaptés (notamment par Alphonse Boudard) de ses récits : "Flic story" (de Jacques Deray, avec Alain Delon, 1975), "Le gang" (de Jacques Deray, avec Alain Delon, 1976), "René la Canne" (de Francis Girod, avec Gérard Depardieu, 1977) ou "L'indic" (de Serge Leroy, avec Daniel Auteuil, 1983).

Ses livres, traduits en une vingtaine de langues, étaient écrits rapidement, efficacement : "Je suis un primaire, j'écris comme je parle". On lui doit "Le privé", "Le gang", "Le Ricain", "Le gringo", "L'archange", "Le Maltais", "Le boss", "Vol d'un nid de bijoux" (ceux de la Bégum en 1949 à Cannes), "Frenchie : un Français au cœur de la filière californienne". Il a raconté sa vie peu banale dans "Borniche Story" et dans "L'indic".

- Titi parisien -

Ses ouvrages ont connu un immense succès populaire parce que ses héros étaient crédibles, au prix parfois de quelques accommodements avec la vérité historique, et parce qu'on ne s'ennuyait jamais dans ses histoires de bas-fonds, de drogue, de prostitution, de malfrats d'un temps qui semble très lointain aujourd'hui.

Roger Borniche est né à Vineuil-Saint-Firmin, dans l'Oise, le 7 juin 1919. Son père, rescapé de Verdun, est peintre en bâtiment. Titi parisien, Roger est d'abord comique troupier en 1937 puis chansonnier au Caveau de la République. Bavard, expansif, bon imitateur (de Charles Trenet ou de Fernandel), il est doué pour la communication, avant le déferlement médiatique contemporain.

Entrant dans la police pour échapper au Service du travail obligatoire (STO), il en démissionne pour ne pas servir Vichy et est réintégré en 1944. Il devient inspecteur de la Sûreté nationale.

En 1973, au terme de cinq entretiens accordés à Pierre Desgraupes dans Le Point, il concluait ainsi : "de nos jours, il y a la politique qui s'en mêle, les truands soi-disant convertis qu'on recrute pour poser des affiches. C'est devenu une partie terrible et c'est pour ça que je suis content finalement de ne plus être flic".

Parmi ses regrets, figure celui de n'avoir pas arrêté Jacques Mesrine, connu pour des braquages médiatisés et pour ses évasions : "on en a fait un homme à abattre, je considère que cela a été un assassinat (ndr : en 1979, à Paris, la brigade anti-gang le mitraille de 21 balles. 18 l'atteignent). J'ai toujours pensé qu'il fallait prendre les truands vivants et je n'ai jamais porté d'armes. Parce qu'après, ces gens parlent et qu'on apprend des choses."

Son fils Christian avait repris l'agence d'enquêtes privées, spécialisées dans les fraudes aux assurances, que Roger Borniche avait créée en quittant le métier de flic.