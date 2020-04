Roses à domicile et livres en ligne pour le jour des amoureux en Catalogne

Livraisons de fleurs et librairies en ligne: en plein confinement, les commerçants de la région espagnole de Catalogne (nord-est) tentent comme ils peuvent de préserver la fête populaire de la Sant Jordi, où les amoureux s'offrent chaque 23 avril des roses et des livres.

A Barcelone, le fleuriste Jenaro Zamora a préparé des centaines de roses qui seront envoyées chez des amoureux pour cette fête, lors de laquelle les rues sont habituellement pleines de couples flânant près des stands de fleuristes et de libraires.

"C'est très triste, mais nous devons trouver le moyen de survivre", explique-t-il dans sa boutique fermée depuis six semaines en raison du confinement comme les autres fleuristes et les libraires, pour qui la Sant Jordi peut représenter 20% du chiffre d'affaires annuel.

Afin de tenter de limiter les pertes, l'association des libraires de Barcelone a lancé une plateforme en ligne pour commander des livres et les récupérer dans les librairies quand elles rouvriront, afin d'éviter de mettre les livreurs en danger.

Mais l'augmentation des ventes en ligne ne compense pas les pertes de ventes physiques, qui représentent 80% de l'activité selon Patrici Tixis, présidente de la Chambre du livre de Catalogne, qui représente le secteur.

C'est pourquoi les libraires préparent une nouvelle journée du livre et de la rose le 23 juillet, où ils espèrent pouvoir réunir les gens devant leurs vitrines, même avec des gants, des masques et en respectant les distances de sécurité.

En attendant la fin du confinement, et pour maintenir l'esprit de la Sant Jordi, les initiatives solidaires ont fleuri, comme celle d'auteurs qui ont distribué des livres dans les hôpitaux et les hôtels médicalisés.

Dans le village d'Ordis, à 150 km au nord de Barcelone, la maire a même fait du porte-à-porte pour distribuer des fleurs aux habitants.

L'Espagne est, derrière les Etats-Unis et l'Italie, le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de nouveau coronavirus, qui y a déjà fait plus de 22.000 morts