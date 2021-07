A Rouen, le "Je suis barbare" de Gustave Flaubert

Un Gustave Flaubert en expédition à Carthage pour défendre avec flamboyance les "barbares": le musée des Beaux-Arts de Rouen propose une plongée dans "Salammbô" à travers des objets archéologiques venus de Tunis et nombre d'oeuvres d'art que le roman a inspirées.

"Au lieu de montrer, comme par exemple Michelet, une guerre de civilisations entre Rome et Carthage, Flaubert montre la barbarie de Carthage, pourtant si raffinée", explique Sylvain Amic, co-commissaire de l'exposition présentée jusqu'au 19 septembre à Rouen avant de partir pour Marseille puis Tunis.

A travers l'histoire d'amour impossible entre le guerrier Mâtho et Salammbô, personnage imaginaire, fille d'Hamilcar, enfermée dans son palais carthaginois, le deuxième roman de Flaubert retrace la révolte des mercenaires contre Carthage.

Deux pièces majeures de l'Institut du patrimoine de Tunis campent le décor: le buste d'un guerrier carthaginois du IIIe-IIe siècle avant JC, et le couvercle du sarcophage dit de "la prêtresse ailée", du IVe-IIIe siècle avant JC, délicatement drapée d'ailes de vautours sur sa dalle polychrome. Cet hommage à Isis, qui inspira au XXe siècle des costumes de Salammbô, est exposé depuis mercredi à Rouen, où est né l'écrivain il y a 200 ans.

"Les mercenaires se sont battus pour Carthage contre Rome. On ne les paye pas. Donc ils se révoltent. Ce n'est pas du tout le combat des civilisations", poursuit M. Amic qui dirige le musée rouennais.

Six ans avant de partir pour Carthage en 1858, Gustave Flaubert écrit même à son grand amour Louise Colet: "Je suis un Barbare. J'en ai l'apathie musculaire, les langueurs nerveuses (...) l'élan, l'entêtement".

La Carthage de Flaubert se livre ainsi à des sacrifices d'enfants. Les mercenaires y assistent. "Flaubert nous dit qu'ils sont +béants d'horreur+. Donc en fait, qui est le barbare? Les mercenaires ou cette Carthage si raffinée qui sacrifie des enfants?", poursuit le conservateur.

Au coeur de l'exposition, un des nombreux tableaux de Georges-Antoine Rochegrosse, peintre dont "le destin fut d'illustrer Salammbô", montre cette scène, "une des plus importantes de ce roman" par ailleurs "extrêmement chatoyant", selon M. Amic.

- "Dégoûté du monde moderne" -

Son retentissement traversera les siècles, puisque la question de savoir si le sacrifice d'enfants fut une pratique carthaginoise n'est toujours pas tranchée.

"Flaubert vient polluer en permanence l'imaginaire et les réflexions scientifiques", souligne Sylvain Amic.

A peine remis du procès que lui valut "Madame Bovary", "dégoûté", "fatigué" par le "monde moderne" comme il l'écrit dans une lettre à une amie, Flaubert s'est investi à corps perdu dans ses recherches pour "Salammbô".

"Il a lu plus d'une centaine d'ouvrages, regardé des documents à n'en plus finir", explique à l'AFP Myriam Morel, conservateur en chef du Mucem (Musée des civilisations et de la Méditerranée) et co-commissaire de l'exposition.

Résultat, "il a eu une sorte de vision anticipatrice des objets archéologiques qui aurait pu lui permettre de décrire Carthage, qui ont été découverts 50 à 60 ans après son roman", et dont plusieurs sont présentés dans l'exposition, poursuit l'archéologue.

L'écrivain a "extrapolé" à partir des fouilles archéologiques notamment au Liban et en Syrie qui, elles, avaient déjà été menées à son époque.

"Le chapitre du sacrifice des enfants est très puissant dans l'écriture, très effrayant; cela a pu impressionner certains archéologues du début du XXe siècle" qui, lorsqu'en 1921 des ossements d'enfants sont retrouvés, en concluent que Flaubert avait vu juste, explique Mme Morel.

Mais rien ne dit que ces enfants ne sont pas morts de maladie, souligne l'historienne.

De là à dire que "Salammbô" paru en 1862 a "déclenché les grandes fouilles de Carthage", il y a un pas que franchit Sylvain Amic, mais que refuse fermement de faire Mme Morel.

"Pour les pères blancs qui ont débuté les premières grandes fouilles de Carthage, vers 1875, Flaubert est quelqu'un de peu fréquentable", souligne l'archéologue.

Reste que de Max Ernst à la BD contemporaine en passant par le cinéma et plusieurs opéras, le roman a "décapsulé les imaginaires", résume M. Amic.