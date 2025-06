Royaume-Uni: Lorde donne le coup d'envoi du festival de Glastonbury avec un concert surprise

La chanteuse néo-zélandaise Lorde a donné vendredi un concert surprise au festival de Glastonbury, en Angleterre, le jour de la sortie de son quatrième et très attendu album, "Virgin".

Les festivaliers sont arrivés mercredi sur la célèbre Worthy Farm, le domaine agricole où se déroule l'événement jusqu'à dimanche soir.

Mais les têtes d'affiche entrent en scène vendredi, avec au programme Alanis Morissette, The 1975 et Supergrass.

Les organisateurs entretiennent le mystère sur certains créneaux.

Lorde, qui a connu un immense succès dès l'adolescence avec l'opus "Pure Heroine" (2013) et son titre "Royals", est apparue en milieu de journée sur scène, habillée tout en blanc.

"Merci beaucoup d'être avec nous", a-t-elle dit. "C'est de la folie pour moi, vous ne réalisez pas".

Les organisateurs ont dû fermer l'accès au champ près de la tente où elle s'est produite tellement la foule était nombreuse.

Les festivaliers espèrent aussi voir le chanteur écossais Lewis Capaldi vendredi après-midi sur la célèbre scène "Pyramid Stage", sur un créneau indiqué comme "TBA" ("to be announced", "à annoncer").

"Cela fait longtemps...", a écrit le chanteur sur Instagram vendredi pour la sortie de son nouveau titre "Survive", marquant son grand retour.

Il y a deux ans, il avait suspendu sa tournée mondiale. L'artiste de 28 ans est atteint du syndrome de Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux.

Il s'était produit cette année-là à Glastonbury, mais avait dû appeler ses fans à la rescousse alors que ses tics prenaient le dessus et qu'il perdait la voix. Les milliers de spectateurs avaient alors chanté son titre phare, "Someone You Loved", dans un moment très fort dont les images ont fait le tour du monde.

La chanteuse néo-zélandaise Lorde sur scène au festival de Glastonbury, dans le village de Pilton (Royaume-Uni), le 27 juin 2025 AFP

Pour cette édition, les spectateurs vont pouvoir danser sur les idoles pop des jeunes générations Olivia Rodrigo et Charli XCX. Les vétérans Neil Young et Rod Stewart seront aussi présents. Tout comme The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear et Raye.

Samedi doit monter sur scène le trio de rappeurs Kneecap, originaires de Belfast.

Cette programmation a suscité des critiques, y compris du Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui a estimé qu'il n'était pas "approprié" que le groupe se produise au festival.

L'un des membres de Kneecap, Mo Chara, fait l'objet de poursuites judiciaires, accusé d'avoir arboré au cours d'un concert un drapeau du Hezbollah, mouvement islamiste classé comme organisation terroriste au Royaume-Uni.