Russie: décès de l'écrivain et humoriste légendaire Mikhaïl Jvanetski

L'écrivain et humoriste Mikhaïl Jvanetski, considéré comme un maître du récit satirique soviétique, est décédé vendredi à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

Auteur d'écrits satiriques cinglants, il a donné le jour à de nombreux aphorismes dont se régalent les Russes et qu'ils connaissent par coeur.

"C'est pas grave si on se moque de toi. C'est bien pire quand on pleure sur toi", disait Jvanetski. "Dans la vie, il y a toujours une place pour un acte héroïque. Il faut juste être le plus loin possible de cette place", remarquait-il.

"Il savait parler des choses importantes et sérieuses avec un humour incroyable, et on l'aimait sincèrement pour cela en Russie et dans beaucoup d'autres pays", a déclaré le président russe Vladimir Poutine, dans un message de condoléances adressé aux proches de l'écrivain, en déplorant la fin de "toute une époque".

"Artiste légendaire", "homme brillant", "géant" de la satire, selon les personnalités russes de la culture, Jvanetski décida cette année de ne plus monter sur scène pour réciter ses monologues satiriques, tout en assurant qu'il allait continuer à écrire.

Originaire d'Odessa, en Ukraine, Mikhaïl Jvanetski, ingénieur de formation, a ainsi mis fin à plus de 50 ans de carrière sur scène.

Avec son décès, l'humour russe est devenu "orphelin", selon ses collègues qui déploraient vendredi une "perte irréparable".

"Sa satire a fait la sagesse de beaucoup de personnes", a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, en se disant être l'un des "admirateurs ardents de la force de la pensée" de Jvanetski.