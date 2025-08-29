Russie: le célèbre compositeur Rodion Chtchedrine est décédé à 92 ans

Le
29 Aoû. 2025 à 05h24 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La danseuse de ballet Maia Plissetskaia avec son mari, Rodion Chtchedrine, le 13 juin 1977, à Paris

Le célèbre compositeur russe Rodion Chtchedrine, auteur des ballets mondialement connus, est décédé dans la nuit à l'âge de 92 ans, a annoncé vendredi le théâtre Bolchoï de Moscou dans un communiqué.

"L'un des plus grands génies contemporains", dont "les opéras, les ballets et les symphonies sont joués depuis plusieurs décennies sur les plus grandes scènes mondiales" est parti dans la nuit, a indiqué le Bolchoï.

"Rodion Chtchedrine est un phénomène unique et toute une époque dans la vie de la culture musicale mondiale", souligne le communiqué, en déplorant une "tragédie énorme" et une "perte irréparable" pour le monde artistique.

Né le 16 décembre 1932 à Moscou, le compositeur s'est fait connaître en Occident avec Carmen Suite, musique de ballet écrite en 1967 qui a fait briller son épouse, la grande ballerine russe, Maïa Plissetskaïa, sur la scène du Bolchoï.

Consacrée par le Bolchoï "prima ballerina assoluta", Maïa Plissetskaïa s'est éteinte en 2015.

S'inspirant des contes de fée et de la littérature classique russe, Chtchedrine a également composé les ballets Le Petit cheval bossu, Anna Karenina (d'après Léon Tolstoï), La Mouette (d'après Anton Tchekhov).

Auteur de l'opéra Lolita, composée d'après le roman controversé de Nabokov et dont la première mondiale a eu lieu en 1994 à Stockholm, il s'est aussi distingué pour ses symphonies et ses concertos pour piano et orchestre interprétés aussi bien en Europe, comme en Asie et aux Etats-Unis.

Riche de plus de 80 oeuvres au total, "l'héritage artistique inestimable de Chtchedrine trouve toujours un écho dans les coeurs du public", a souligné le Bolchoï.

