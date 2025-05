Russie: le musée berlinois de la capitulation allemande en plein dilemme

Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le musée historique de Karlshorst, à Berlin, est plus que jamais tiraillé sur la façon d'honorer le rôle de l'Armée rouge dans la défaite du nazisme, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

Dans ce quartier verdoyant de l'ancien Berlin-Est se dresse l'imposant bâtiment gris où, dans la nuit du 8 mai 1945, les nazis ont officiellement capitulé face aux Alliés - parmi eux l'Union soviétique de Staline.

L'édifice abrite l'impressionnante salle avec son parquet massif où l'acte fut signé, ainsi qu'une vaste exposition permanente, mise à jour en 2013, sur la guerre du front oriental.

A l'extérieur, un char de l'époque porte le slogan "Pour la mère patrie!" écrit en russe, utilisé aujourd'hui encore par Vladimir Poutine, mais pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Une guerre qui a provoqué des dizaines de milliers de morts dont de nombreux civils ukrainiens et semé la destruction dans ce pays depuis plus de trois ans.

Un char de l'époque à l'extérieur au musée de Karlshorst, le 17 avril 2025 à Berlin AFP

Le directeur du musée, Jörg Morré, se dit bien conscient des dangers de "l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques" pratiquée par le maître du Kremlin.

L'exposition inclut certes "une perspective russe" sur l'histoire, mais pas celle de la Russie actuelle, assure-t-il.

"Nous voulons plutôt donner la parole à des universitaires qui peuvent s'exprimer librement" car le plus souvent en exil.

- Drapeau ukrainien

Dès les premières heures de l'invasion, le 24 février 2022, le drapeau russe qui flottait sur un mât devant l'austère bâtiment a été pour un moment remplacé par celui de l'Ukraine, en signe de "solidarité".

Le drapeau ukrainien flotte devant le bâtiment du musée de Karlshorst, le 17 avril 2025 à Berlin AFP

"Très tôt, lorsqu'il est devenu évident que la Russie attaquait toute l'Ukraine (...), nous avons décidé en équipe qu'il n'était tout simplement pas correct de hisser le drapeau russe", se souvient M. Morré.

Et le musée a pris ses distances vis-à-vis de la Russie de Poutine en se rebaptisant "Musée Berlin-Karlshorst", au lieu de "Musée germano-russe", dit-il.

Construit à l'origine pour l'armée nazie en 1938, le bâtiment est devenu après la guerre le quartier général de l'armée soviétique d'occupation.

Celle-ci y a installé un musée en l'honneur de l'Armée rouge, qui était composée d'un cinquième d'Ukrainiens selon les estimations des historiens, dont beaucoup s'étaient enrôlés après l'invasion de leur pays par le Troisième Reich.

Le général allemand Hans-Jürgen Stumpff, l'un des représentants du haut commandement allemand, signe l'acte de capitulation définitif de l'Allemagne le 8 mai 1945 au quartier général des forces soviétiques dans le district berlinois de Karlshorst. AFP/Archives

Les troupes soviétiques furent les premières à atteindre la capitale allemande, brisant la résistance nazie lors de la meurtrière bataille de Berlin, après avoir souvent fait régner la terreur sur leur chemin parmi les populations de l'est du pays.

L'exposition montre les célèbres photos de ses soldats prenant d'assaut le bâtiment du parlement, le Reichstag.

- "Pompe soviétique" -

Après l'effondrement de l'URSS et de son satellite allemand, la RDA, le musée fut géré dans le cadre d'un projet commun entre la Russie et l'Allemagne réunifiée.

Plus tard, des représentants de l'Ukraine et du Belarus ont également participé à sa gestion afin de refléter le fait qu'une grande partie des combats s'était déroulée sur leur territoire.

Jörg Morré, directeur du musée de Karlshorst, dans la salle où fut signée la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, le 17 avril 2025 à Berlin AFP

Le site conserve une certaine "pompe soviétique", estime Marcel Krüger, un écrivain, rencontré par l'AFP lors d'une visite du musée. "En tant qu'Allemand, je trouve très, très important que cela reste ici", dit-il.

L'exposition retrace sans concession les crimes commis par les nazis dans l'Europe de l'Est occupée, tout en évoquant, mais plus succinctement, les exactions commises par les troupes soviétiques à l'encontre des civils allemands.

Dans le contexte de l'après-Guerre froide, on espérait que le musée favoriserait "la compréhension entre les peuples et la réconciliation", souligne le directeur du musée.

Malgré les tensions accrues entre Kiev et Moscou depuis 2014, après la prise de la Crimée et les affrontements dans l'est de l'Ukraine, le musée avait cherché à maintenir un dialogue avec toutes les parties.

Mais le 24 février 2022 a marqué "une rupture définitive", dit-il, ajoutant n'avoir "pratiquement plus aucun contact avec la partie russe" et des contacts "très limités" avec le Belarus.

Visiblement impressionnée, Maria, une visiteuse du musée, confie à l'AFP trouver l'exposition "très émouvante et très douloureuse".

"Je me demande quelles leçons nous avons tiré de la Seconde Guerre mondiale", ajoute-t-elle, en évoquant la guerre en Ukraine.