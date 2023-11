Ryad choisie pour accueillir l'Exposition universelle 2030

La capitale saoudienne Ryad a été choisie mardi pour organiser la prestigieuse Exposition universelle de 2030, devançant largement ses rivales sud-coréenne Busan et italienne Rome au premier tour de scrutin du BIE (Bureau international des Expositions).

Ryad a remporté 119 votes, contre 29 pour Busan et 17 pour Rome, soit largement les deux tiers des 165 voix requises, d'après les résultats du BIE. A l'annonce des résultats, des cris de joie ou retenti au sein de l'importante délégation saoudienne.

"Nous sommes immensément fiers de ce résultat", s'est félicité le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud.

"Il est l'expression de la confiance de la communauté internationale dans ce que nous avons à offrir, et nous nous engageons à répondre aux attentes", a-t-il dit.

Il s'est également félicité que l'organisation de l'Expo coïncide avec Vision 2030, programme de réformes visant à réduire la dépendance du royaume au pétrole.

"L'Arabie Saoudite a remporté l'Exposition 2030 de façon décisive", a déclaré pour sa part Dimitri Kerkentzes, secrétaire général du BIE, en félicitant Ryad pour son "incroyable victoire".

Fichier vidéo "Cette exposition sera le catalyseur de la transformation" du royaume, a-t-il estimé lors de la conférence de presse suivant le vote.

Les trois villes candidates se targuaient toutes trois porter des projets verts, à forte valeur technologique, pour décrocher l'organisation de l'Expo, un événement qui attire des millions de visiteurs, et s'étaient lancées dans d'intenses campagnes de lobbying ces derniers mois.

Lors de la présentation des dossiers, en juin à Paris, étaient présents le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salmane, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, et la présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni.

Critiques

La candidature saoudienne vante "des paysages naturels de niveau mondial" et "la première exposition carbo-négative", dans un pays pourtant aride, parmi les premiers producteurs de pétrole au monde et l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre par habitant. Elle a cependant suscité de nombreuses critiques.

Quinze ONG de défense des droits humains avaient appelé mardi dernier le BIE à "ne pas voter" pour Ryad du fait de son "épouvantable" bilan en terme de droits de l'Homme.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol (g) arrive au Bureau international des exposition (BIE) pour discuter de la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle de 2030, le 20 juin 2023 à Issy-Les-Moulineaux, près de Paris AFP/Archives

L'ambassadeur Giampiero Massolo, président du Comité promoteur de Rome-2030, a de son côté critiqué auprès de l'AFP avant le scrutin la "dérive mercantile des autres candidatures", qui promettent "un fort volume d'investissements, privés ou publics, pour se procurer une grande partie des votes".

Pour le sociologue Patrick le Galès, directeur de recherche au CNRS, le centre français de la recherche scientifique, ce genre d'événement sert avant tout à "valoriser les élites en place".

La candidature sud-coréenne promouvait pour sa part une "harmonie de nature, humanité, technologie", bâtie sur un ancien port industriel de Busan, et l'Italie entendait, elle, "rapprocher l'histoire et l'avenir" à Rome, où le "plus grand parc solaire urbain au monde" serait construit pour l'occasion.

Les expositions universelles se tiennent tous les cinq ans et durent au maximum six mois. Elles permettent au pays choisi de "se montrer au monde", tout en étant "un laboratoire pour les architectes", selon Dimitri Kerkentzes.

A titre d'exemple, la tour Eiffel a été bâtie à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, tout comme l'Atomium et la "Space needle", structures symboles de Bruxelles et Seattle (Etats-Unis), l'ont été pour celles de 1958 et 1962.

La dernière en date, à Dubaï, a enregistré 24 millions de visiteurs. Celle de 2025 se déroulera à Osaka, au Japon.