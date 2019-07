"S'évader par les mots": quand des détenus jouent "Macbeth" à Avignon

Il s'appelle Redwane, il est détenu au Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet et a ému cette semaine le public du prestigieux festival de théâtre en jouant le meurtrier le plus célèbre de Shakespeare.

Il y a aussi Christian, dans le rôle de Lady Macbeth, Mohamed, Olivier, Youssef, Mahfoud, Mourad et Samir. Leurs prénoms, c'est tout ce qu'on sait d'eux car il est interdit de révéler le passé de ces prisonniers condamnés dans certains cas à de longues peines.

"Ça occupe ma détention; c'est important de s'évader par les mots, par la culture", confie Redwane lors d'un échange avec des journalistes après la représentation de "Macbeth" dans un bâtiment historique en dehors d'Avignon.

Dans la bonne humeur, les comédiens-détenus échangent avec les reporters, sachant qu'en soirée, ils retrouveront leurs cellules.

Ils applaudissent bruyamment et appellent "grand chef" le directeur du festival Olivier Py, qui depuis son arrivée à la tête de la manifestation en 2013, dirige chaque année avec Enzo Verdet une pièce avec les détenus.

Il a ainsi rendu public les spectacles présentés dans le passé uniquement devant d'autres prisonniers. L'année dernière, des détenus -- pas toujours les mêmes -- ont joué l'"Antigone" de Sophocle et Redwane interprétait le rôle de Créon, l'oncle de l'héroïne rebelle.

Mercredi, à la première de "Macbeth", le public les a applaudis debout à la fin de la représentation, durant laquelle ils ont joué avec une grande vigueur la tragédie shakespearienne du meurtre du roi d'Ecosse Duncan, un texte d'une résonance particulière.

- "Ça change l'esprit" -

"Ce n'est pas mon histoire, mais c'est une histoire que des gens avec moi en prison ont connue. Je sais la jouer, je sais ce qui est arrivé à ces gens-là", affirme à l'AFP Christian, qui s'est passionné pour le texte, allant même jusqu'à lire l'histoire de l'Ecosse.

"Je suis assez primaire comme mec. Cette pièce, avec cette femme qui a poussé son mec jusqu'à la tragédie finale, ça m'a forcé à réfléchir", ajoute le détenu qui a interprété avec conviction la célèbre scène où Lady Macbeth, prise de remords et somnambule, cherche à laver les taches de sang qu'elle imagine voir sur ses mains.

"Jouer Shakeaspeare, ça m'a permis de sortir de mon trou. Le cerveau va ailleurs, on s'élève un peu. Le théâtre ça vous change l'esprit", assure Christian.

Ces prisonniers "comprennent Macbeth beaucoup mieux que vous et moi car ils ont été beaucoup plus confrontés à la violence physique dans leur vie", explique à l'AFP Olivier Py. "Ils sont bouleversés de se projeter dans cette pièce écrite trois siècles et demi plus tôt mais ils savent comment l'aborder."

Il explique qu'il ne cherche pas à faire de "l'action sociale" mais qu'il s'agit d'une "recherche esthétique"

"Ils ne jouent pas comme des bourgeois, ils jouent différemment, ils jouent tout comme un combat", ajoute-t-il, précisant que ce sont les prisonniers qui ont exprimé leur préférence pour cette tragédie de Shakespeare.

De l'avis des détenus-acteurs, le Centre pénitentiaire Avignon-Le Pontet est un lieu qui permet de se reconstruire, avec des complexes sportifs et des ateliers de poésie et de théâtre.

Christian rit en évoquant des codétenus complètement interloqués devant leur expérience. "Ils nous disent +mais vous êtes fous les mecs, arrêtez avec vos conneries+".

"On essaie de montrer aux autres détenus que c'est important de cultiver l'esprit", assure de son côté Redwane.

Ils affirment avoir le trac et "les jambes qui tremblent" comme n'importe quel acteur avant d'entrer sur scène.

Pour certains, comme Youssef qui incarne Hécate, la reine des sorcières, ils se sont découvert une véritable passion: "C'est un rêve de gosse qui se réalise. Ce n'est pas rien de jouer au festival d'Avignon. On est des acteurs, on n'est pas là pour rigoler."