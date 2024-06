Sabots, foot chic, costume-bermuda: les tendances mode repérées à Paris

Du maillot de foot de luxe, au triomphe du short de costume, en passant par le chapeau excentrique et les sabots de bois, voici cinq tendances de la mode masculine estivale remarquées lors de la Semaine de la mode parisienne.

- Le blokecore score

Une création de Louis Vuitton pour la collection Prêt-à-porter Homme Printemps/Été 2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris, le 18 juin 2024 AFP

Le "blokecore", inspiré des looks de supporters de foot britannique des années 1990, à la mode sur TikTok, s'est retrouvé en pole position à Paris.

Cela donne le bon vieux maillot de l'équipe, porté tel quel avec des pièces de luxe ou revisité.

Chez Vuitton, le maillot de football s'est décliné en final de collection dans plusieurs versions très colorées et même en sac à main. Il y avait aussi une veste de costume avec l'inscription "Lovers United" et un blouson en cuir construit avec les morceaux hexagonaux et blanc du ballon rond.

Le maillot de foot siglé Balenciaga, une idée lucrative de son directeur artistique Demna, est aussi partout en soirées, en marge de la Fashion Week.

- Se faire tailler un short

L'acteur brésilien Joao Guilherme pose lors du défilé de la collection prêt-à-porter homme Dior printemps-été 2025 dans le cadre la semaine de la mode de Paris, le 21 juin 2024 AFP

Pour l'été 2025, le costume se porte court dans une version presque raccourcie, avec du bermuda qui arrive à mi-cuisse, voire qui disparaît sous la veste de costume XXL portée avec un slip de bain.

Avec le réchauffement climatique, cette tendance a le mérite de résoudre le dilemme de la tenue de bureau ou de mariage en pleine canicule.

En version de flanelle grise des plus conservatrices, ou comme vu chez AMI en jaune beurre frais, il se porte nécessairement avec chemise, pourquoi pas très ouverte mais toujours avec veston assorti.

- Bombes en bombers

Le rappeur et designer américain ASAP Rocky (g) et son épouse la chanteuse barbadienne Rihanna (c) posent à la fin du défilé de prêt-à-porter masculin American Sabotage AWGE printemps/été 2025 dans le cadre la semaine de la mode de Paris, le 21 juin 2024 AFP

Le manteau de pilote en nylon, confort, street-wear, voire un peu canaille quand porté tombé sur les épaules, s'impose comme un "must" du vestiaire masculin et féminin porté par Rihanna à Paris pour le premier défilé du père de ses enfants, le rappeur ASAP Rocky.

La veste développée pour les pilotes de l'US Air Force et ceux de la Navy revient pour l'été 2025 de toutes les couleurs, à porter pour un look total avec des lunettes aviateur ou à casser avec un pantalon de costume ou à pinces, couleur tendre ou pastel.

Une création pour la collection prêt-à-porter Homme Kenzo Printemps-Été 2025/2026 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris, le 19 juin 2024 AFP

La tendance se décline aussi dans l'emblématique "Varsity jacket", la veste universitaire avec numéro et initiale de la fac, sorte de bombers oversize en laine, souvent bicolore.

- Sabot

Une création de la collection prêt-à-porter homme Dior Printemps/Été 2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris, le 21 juin 2024 AFP

Comme chaque saison, c'est du côté de chez Dior que la tendance soulier émerge. La ballerine pour homme du dernier défilé étant devenue en quelques mois largement imitée et très vite adoptée par les fashionistas.

Pour l'été, le créateur Kim Jones a revisité le sabot, version grosse semelle de bois clouté et cuir de qualité, fermé en botte mi-cheville, très années 1950.

Il alourdit le pas et fait traîner des pieds.

A noter aussi, le triomphe du mocassin-chaussette haute, une version du look preppy (le BCBG anglo-saxon) mais avec des soquettes de sport, en grosse boucles de coton avec marque en haut.

- Un peu cloche

Une création de la collection prêt-à-porter masculin Yohji Yamamoto Printemps-été 2025/2026 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris, le 20 juin 2024 AFP

Apparition remarquée mais questionnée lors de cette Semaine de la mode parisienne, du chapeau cloche en paille. Le cousin du Panama qui aurait pris de la hauteur.

Le chapeau cloche s'est retrouvé aussi bien chez les bohémiens torturés de Yohji Yamamoto, qu'en version perlée et presque comme un bob de plage, avec touche perles africaines chez Dior Homme.

Il a le désavantage de donner une dégaine de crâne d'oeuf mais l’avantage de dissimuler le visage.

On peut, en conclusion, le considérer comme la version couture du fameux "bucket hat", ce chapeau excentrique en forme de seau des années 1990, qui revient lui aussi en force.