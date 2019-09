Saint-Exupéry de retour au Paraguay avec la traduction en guarani du "Petit Prince"

Pilote pour l'Aéropostale, l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry avait voyagé au Paraguay en 1929. Il est de retour dans ce pays sud-américain avec "Principe-í", traduction en guarani de son chef d'oeuvre "Le Petit Prince".

"Notre plus grand défi est que les locuteurs de notre langue s'habituent à lire en guarani, et quoi de mieux que +Le Petit Prince+ pour conquérir et passionner un nombre croissant de lecteurs ?", déclare l'AFP la traductrice Maria Gloria Pereira.

Au Paraguay, le guarani a été reconnu comme langue officielle à côté de l'espagnol par la Constitution de 1992. Il est parlé dans tout le pays sans distinction de classes sociales.

"C'est un récit tellement vibrant qu'il fascine n'importe quel lecteur", s'enthousiasme Mme Pereira, professeur et membre de l'Académie de la langue guarani, déjà à l'origine de la traduction de la bande dessinée "Mafalda", de l'Argentin Quino.

Vidalia Sanchez, la directrice de la maison d'édition Servilibro, se félicite que la publication du livre coïncide avec l'Année internationale des langues autochtones célébrée en 2019 par les Nations Unies.

Le livre, édité à 2.000 exemplaires, vise d'abord les élèves du secondaire, qui reçoivent un enseignement en guarani et en espagnol depuis le primaire. "Le Petit Prince s'adresse plus aux jeunes. Dans la traduction, il s'agit d'un +mitarusú+, un garçon en guarani", explique l'éditrice.

Il ne s'agit pas de la première traduction en guarani, parlée par 80% des 7 millions de Paraguayens. En 2005, deux professeurs, De las Nieves Dominguez et Enrique Chamorro, avaient déjà édité à leur compte une traduction diffusée à 1.000 exemplaires.

Selon la Fondation Saint-Exupéry, "Le Petit Prince" a été traduit en 391 langues.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), écrivain, poète et aviateur, a connu une gloire mondiale avec "Le Petit Prince" publié à New York en 1943, puis trois ans plus tard en France à titre posthume.

Basé en Argentine pour l'Aéropostale, il s'était rendu au Paraguay pour lancer une liaison aérienne de transport de courrier entre Asuncion et Buenos Aires.

Le guarani, de la famille tupi-guarani, n'avait pas de forme écrite jusqu'à l'arrivée des Jésuites au XVIIe siècle. Présents dans le pays pendant 150 ans, les religieux ont évangélisé plusieurs dizaines de milliers d'Indiens et imprimé des textes en guarani en utilisant l'alphabet latin.

Plus de 200 mots d'origine guarani figurent dans le dictionnaire de l'Académie royale espagnole, en particulier des noms de plantes et d'animaux.

