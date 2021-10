Sally Rooney refuse que son dernier livre soit traduit en hébreu par une maison d'édition pro-israélienne

L'autrice irlandaise Sally Rooney, connue pour son roman adapté en série "Normal People", a expliqué mardi avoir refusé que son dernier livre soit traduit en hébreu par une maison d'édition israélienne qu'elle juge trop proche du pouvoir, dont elle boycotte la politique à l'égard des Palestiniens.

"Je ne pense pas qu'il serait juste" d'accepter un contrat avec une société israélienne "qui ne se distancie pas publiquement de l'apartheid et ne soutient pas les droits du peuple palestinien stipulés par l'ONU", a affirmé l'écrivaine de 30 ans dans un communiqué.

Sally Rooney a précisé que "ce serait un honneur" que son troisième livre, "Beautiful World, Where Are You", soit traduit en hébreu. "Mais pour le moment, j'ai choisi de ne pas vendre ces droits de traduction à une maison d'édition basée en Israël", a-t-elle ajouté.

Cette décision a suscité de vives réactions, notamment dans la communauté juive.

"Sally Rooney a choisi une voie aux antipodes de l'essence artistique de la littérature", a dénoncé Gitit Levy-Paz, membre de l'Institut politique du peuple juif (JPPI). "L'essence même de la littérature, son pouvoir d'apporter un sentiment de cohérence et d'ordre au monde, est niée par le choix de Rooney d'exclure un groupe de lecteurs en raison de leur identité nationale", a-t-elle déploré sur le site d'information juif Forward.

"Les romans de Sally Rooney sont disponibles en chinois et en russe. Ne se soucie-t-elle pas des Ouïghours ? Ou des journalistes qui défient Poutine ?", a raillé sur Twitter la critique américaine Ruth Franklin, ajoutant que "juger Israël selon une norme différente de celle du reste du monde relève de l'antisémitisme".

"Le système israélien de domination et de ségrégation raciale contre les Palestiniens répond à la définition de l'apartheid selon le droit international", a riposté l'écrivaine, affirmant soutenir le mouvement de boycott visant les entreprises ou institutions "complices" de "graves violations des droits humains".

Sally Rooney, originaire de Castlebar (nord-ouest de l'Irlande), est considérée comme un jeune prodige dans le monde anglo-saxon grâce à ses oeuvres abordant entre autres la notion de consentement, les différences sociales et les différentes formes de relations amoureuses.

Ses deux précédents livres, "Conversations entre amis" et "Normal People" - qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et dont l'adaptation en série a été primée aux Golden Globes- ont eux été traduits en hébreu.

Publié en septembre, "Beautiful World, Where Are You" est rapidement devenu un best-seller au Royaume-Uni et en Irlande.

