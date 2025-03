Salman Rushdie va publier son premier livre de fiction depuis son agression

L'écrivain américano-britannique Salman Rushdie va publier en novembre un recueil de nouvelles, son premier livre de fiction depuis qu'il a subi une agression au couteau lui ayant coûté l'usage de son oeil droit en 2022, a annoncé vendredi son éditeur.

L'ouvrage intitulé "The Eleventh Hour" ("La onzième heure") compile cinq nouvelles et histoires courtes qui se déroulent dans les trois pays où il a vécu, l'Inde dont il est natif, le Royaume-Uni, et les Etats-Unis où il vit désormais, selon les éditions Penguin Random House.

Il s'agit d'un "recueil de nouvelles émouvantes et magistrales qui nous transporte à travers le monde, des quartiers de Bombay aux prestigieuses universités anglaises", et dont la sortie est prévue le 4 novembre, a souligné l'éditeur dans un communiqué vendredi.

"Les trois nouvelles de ce volume, toutes écrites durant les douze derniers mois, explorent des thématiques et des lieux qui occupent mon esprit - la mortalité, Bombay, les adieux, l'Angleterre (surtout Cambridge), la colère, la paix, l'Amérique", explique l'auteur de 77 ans, cité dans le communiqué.

"Je suis heureux que ces histoires, très différentes les unes des autres de par leur décor, leur narration et leur technique, parviennent néanmoins à dialoguer entre elles et avec les deux histoires qui servent de prologue et d'épilogue à ce trio", a ajouté Salman Rushdie.

L'auteur des "Versets sataniques", ouvrage qui lui avait valu il y a plus de trente ans une fatwa de l'Iran qui jugeait le livre blasphématoire, a été agressé le 12 août 2022 dans le nord-est des Etats-Unis, lardé de coups de couteau par un Américano-Libanais reconnu coupable en février de tentative de meurtre.

Il en avait fait le récit dans un livre autobiographique paru en 2024, "Le couteau".