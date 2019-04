Samedi votre libraire vous offre un "trésor de l'édition française"

Le fac-similé soigné d'un ouvrage de Paul Eluard illustré de gravures sur bois de Serge Rezvani, publié à seulement 16 exemplaires en août 1947 et jamais réédité depuis, sera offert samedi aux clients des librairies indépendantes à l'occasion de la 21e édition de la fête de la librairie.

"Ce livre d'artiste, tiré à l'époque à 16 exemplaires, était réservé aux collectionneurs et aux galeristes. Nous avons voulu sortir de la confidentialité de la bibliophilie cette catégorie d'ouvrages en élargissant de façon conséquente sa diffusion", explique Marie-Rose Guarniéri, fondatrice de la librairie des Abbesses à Paris et cheville ouvrière de cette manifestation à laquelle participent plus de 480 librairies indépendantes de France, Belgique, Luxembourg et Suisse francophone.

Composé de 40 pages non reliés sur un papier de haute qualité et d'un livret de 24 pages, le fac-similé de "Elle se fit élever un palais", en co-édition avec Gallimard, a été tiré à 28.500 exemplaires. Un ouvrage sera également offert aux élèves de 480 classes sélectionnées sur tout le territoire français.

"Qui mieux que Paul Eluard, poète de l'engagement et de la Résistance durant les années noires en France, pour incarner le combat de la librairie indépendante en faveur de la liberté intérieure et de l'esprit de résistance?", a souligné Marie-Rose Guarniéri.

La fête de la librairie entend mettre en valeur ce que la librairie apporte "d'irremplaçable à la vie du livre et plus particulièrement à la création", ont rappelé les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.

Malgré un marché de l'édition morose et la concurrence d'Amazon qualifiée d'"inexorable machine de guerre" par le Syndicat de la librairie française (SLF), l'année 2018 a été marquée par une nette augmentation du nombre de créations et de reprises de librairies.

Des librairies ont également mis la clé sous la porte comme, au début du mois, la librairie de Provence (51e des 400 plus grandes librairies de France, selon le classement annuel de Livres Hebdo) à Aix-en-Provence.

Récemment, la Ville de Paris a annoncé un appel à projets doté de 250.000 euros afin de soutenir les librairies indépendantes de la capitale.

Le programme complet de la manifestation est disponible sur le site: https://fr-fr.facebook.com/fetedelalibrairie/