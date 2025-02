Sans le conservatoire public, "jamais je n'aurais pu avoir cette carrière", estime le pianiste Sofiane Pamart

Le compositeur et pianiste français Sofiane Pamart à la Fondation Louis Vuitton à Paris, le 25 juillet 2024

Le compositeur et pianiste Sofiane Pamart, reconnu pour avoir tissé un pont entre la musique classique et le rap, a affirmé à Lille que sans le conservatoire public, "jamais" il n'aurait pu avoir une carrière qui l'a porté jusqu'aux plus grandes scènes.

Le lillois Sofiane Pamart, qui a accompagné Juliette Armanet lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris dans une reprise de Imagine de John Lennon sur une barge sur la Seine, a intégré le conservatoire à six ans et en est sorti à 23 ans, couronné d'une médaille d'or.

"Mes parents ne sont pas musiciens. Je suis allé chercher tout cet apprentissage de la musique au conservatoire de Lille", a confié le musicien de 34 ans lors d'un entretien avec l'AFP avant la remise d'une médaille par la ville de Lille.

Et "s'il n'y avait pas eu ces établissements publics, jamais je n'aurais pu avoir cette carrière et me constituer ce savoir au piano. Je suis très reconnaissant", a-t-il ajouté.

Recevoir une distinction municipale, "je voyais ça à la télé et j'avais l'impression que c'était l'un des goals (buts NDLR) dans la vie, obtenir la reconnaissance de là où on vient", a affirmé le musicien, petit-fils et arrière petit-fils de mineurs, installé à Los Angeles depuis 2024.

"Quand nous allons chercher à l'extérieur des compétences nouvelles et que nous les ramenons à la maison, elles représentent un trésor. Aux yeux de mes proches, je suis vite devenu une star du piano. Ce regard, parfois naïf mais aimant, m'a toujours porté", a déclaré l'ainé d'une fratrie de trois, grand admirateur de Chopin, lors de son discours.

Sofiane Pamart collabore avec de nombreux rappeurs tels que Médine, Vald, Laylow et Scylla, mais aussi avec des artistes comme Arno, Bon Entendeur ou Pierre Garnier. Il a sorti trois albums solo, dont "Planet" (2019) et "Letter"(2022), qu'il a interprété en solo sur scène, notamment à l'Accor Arena Bercy, et à la Salle Pleyel.

Depuis Los Angeles, il se consacre à la composition de son quatrième album. "J'habite dans les collines, avec une vue imprenable sur la ville. Plus je sors de mes habitudes et de mes routines, plus je suis créatif", souligne l'artiste.

Nombre de collectivités territoriales ont dû revoir à la baisse leur budget culture, au point que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a souhaité une évaluation d'ici fin février pour mesurer l'impact de ces coupes budgétaires.